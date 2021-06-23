طرح 45 محلاً و17 وحدة مهنية وإدارية و4 صيدليات بالقاهرة وأسيوط الجديدة

للبيع بالمزاد العلني..

أعلن المهندس حاتم محمود، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، عن طرح 45 محلاً تجارياً و17 وحدة مهنية وإدارية و 4 صيدليات للبيع بالمزاد العلني بمدن (القاهرة الجديدة – ناصر الجديدة "غرب أسيوط" – أسيوط الجديدة).

تفاصيل الطرح

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة المدن المقرر عقد جلسات البيع بالمزاد العلني بها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار سعى وزارة الإسكان لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة وتحقيق التنمية المستهدفة.

القاهرة الجديدة

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم طرح 26 محلاً تجارياً و4 صيدليات بمساحات تتراوح من (14م2 : 37م2)، و12 وحدة مهنية وإدارية بمساحات تتراوح من (52م2 : 58م2) أسفل عمارات مشروع سكن مصر بالتجمع الثالث، مضيفاً أنه من المقرر عقد جلسات المزاد العلني، يوم الثلاثاء 6/7/2021، لبيع 10 محال تجارية وصيدلية و4 وحدات مهنية وإدارية، ويوم الثلاثاء10/8/2021، لبيع 10 محال تجارية وصيدلية و4 وحدات مهنية وإدارية، ويوم الثلاثاء 14/9/2021، لبيع 6 محال تجارية وصيدليتين و4 وحدات مهنية وإدارية.

أسيوط الجديدة



وفي سياق متصل، أكدت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم طرح 10 محال تجارية بمساحات تتراوح من (٢٠م٢ : 86م2) بمناطق مختلفة، و5 وحدات إدارية ومهنية بمساحة لكل وحدة (٦٣م٢) بمنطقتي ( إسكان الشباب - إسكان المستقبل بالحي الأول )، للبيع بالمزاد العلني يوم 3/8/2021.

وأضاف المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة"غرب أسيوط"، أنه تم طرح 9 محال تجارية بمساحات تتراوح بين (۱۳م٢ : ٢٢م٢)، أسفل عمارات مشروع سكن مصر بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم 4/8/2021.

وعلى صعيد آخر، قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بجولة تفقدية، يرافقهما مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك لمتابعة أعمال محطات محولات الكهرباء الجاري تنفيذها لتغذية المناطق الصناعية والسكنية بمدينة العاشر من رمضان.

واستهل مسئولو الإسكان جولتهم، بتفقد محطة محولات كهرباء " محولات زيزينيا S 10 " جهد ٢٢٠/٦٦/١١ ك .ف، والتي بلغت نسبة الإنجاز للأعمال بها ٩٥% لتغذية المناطق الصناعية الثقيلة، كما تفقدوا الأعمال لمحطة محولات كهرباء " S 13 " جهد ٦٦/١١ك.ف، والتى بلغت نسبة الإنجاز بها ٨٠ % والتي ستقوم بتغذية المنطقة الصناعية بمساحة ٦ ملايين م2 ( المطورين الجنوبية )، ومناطق صناعات ثقيلة ومتوسطة.