"كتاب ونقاد السينما" توزع جوائز مسابقة السينما المصرية .. اليوم

تقيم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما في السابعة مساء اليوم حفل توزيع جوائز مسابقة الكاتب الكبير مصطفي محرم للسينما المصرية ٢٠٢٠بمسرح الساحة بدار الأوبرا أمام مسرح الهناجر.



يتضمن الحفل استعراض من فرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية، وتوزيع الجوائز علي الأفلام والنجوم والسينمائيين الفائزين، ويقدم الحفل الإعلامية دينا قنديل.

والأفلام التي تنافست للفوز بجوائز المسابقة هي حظر تجول، صندوق الدنيا، صاحب المقام، الصندوق الأسود، رأس السنة.



وتشكلت لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرجة هالة خليل والفنانة يسرا اللوزي والفنان طارق عبد العزيز والناقد السينمائي عصام زكريا.



كما يكرم المهرجان مع اسم الكاتب الكبير مصطفي محرم. عدد من رواد السينما المصرية هم الفنانة

عفاف شعيب والفنان خالد زكي والفنانة سوسن بدر والكاتب السينمائي فيصل ندا والمخرج السينمائي أحمد فؤاد درويش والمخرج هاني لاشين والكاتب السينمائي ناصر عبد الرحمن والناقد السينمائي مجدي الطيب والإعلامي امام عمر.



الجوائز

أفضل فيلم: فيلم رأس السنة إنتاج محمد حفظي، شاهيناز العقاد



جائزة لجنة التحكيم الخاصة : المخرج عماد البهات عن فيلم صندوق الدنيا



أفضل مخرج : أمير رمسيس عن فيلم حظر تجول



أفضل سيناريو : أمير رمسيس عن فيلم حظر تجول



افضل ممثل : خالد الصاوي عن فيلم صندوق الدنيا

تميز رجال: أحمد مالك عن فيلم

رأس السنة

افضل ممثلة : الهام شاهين عن فيلم حظر تجول

تميز سيدات: رانيا يوسف عن فيلم صندوق الدنيا



تصوير : مدير التصوير سامح سليم عن فيلم صاحب المقام

موسيقي : امير جادو عن فيلم صندوق الدنيا



مونتاج: المونتير علي خيري عن فيلم رأس السنة



ديكور : رامي دراج وبسنت الهواري عن فيلم صاحب المقام

أفضل وجه صاعد رجال: محمود الليثي عن فيلم حظر تجول

المسابقة يديرها الناقد السينمائي محمد يوسف الشريف عضو مجلس إدارة الجمعية.