عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأرقام .. مسئول زملكاوى سابق يفضح فرجاني ساسي

صدى البلد

كشف طارق حشيش أمين صندوق الزمالك السابق، كواليس جلسات مجلس الإدارة السابق مع فرجاني ساسي نجم الفريق السابق لتجديد التعاقد.

 

وأكد حشيش في تصريحات عبر أثير "اون سبورت اف ام"، أن فرجاني ساسي كان يحصل على ١.٩ مليون يورو ولكنه طلب زياده تصل ل ٢.٢ مليون يورو صافي ، مشددا أنه في تلك الحالة كان سيصل العقد إلى ٣.٦ مليون يورو في الموسم وهو رقم يفوق ميزانية أي ناد 

 

وأضاف أن زيادة الضرائب على العقود زادت من ٢٢٪ لتصل ل ٢٥ ٪ بالإضافة لمطالبة اللاعب بزيادة سنوية تصل ل ١٠٪ ، مشددا أنه لا يوجد ناد في القاره قادر على تحمل تلك الصفقة.

 

وأكمل أن فرجاني ساسي، انضم للفريق ك “ هدية ” ولكن الزمالك كان يدفع مستحقاته المالية مشددا أنه من الصعب على أي ناد تحمل تلك التكاليف.

 

txt

الأهلي يدخل معسكر مغلق غداً قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا

txt

تحصين 117 ألف في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ببني سويف

 

وتابع أن الزمالك سعى كثير لتجديد تعاقده، ولكن طلباته المالية المبالغ فيها حال دون ذلك، مشددا أن القيمة التسويقية للاعب لا تساوي طلباته المادية .

 

وأكمل أنه في حال إضافة مستحقات اللاعب المتأخرة على العقد الجديد كان سيصل الأمر ل ٦٠ مليون جنية.

الزمالك الأهلى طارق حشيش تجديد عقد فرجاني ساسي اون سبورت

موضوعات متعلقة

3 ميزات خارقة في واتساب قد يجهلها المستخدمون

رئيس الوزراء يفتتح جلسة تداول البورصة المصرية.. مدبولي يدشن مؤشر «تميز» ويشهد إعلان الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة «آفاق جديدة للتمويل والنمو»

ترشيحاتنا

مفاجأة .. بيراميدز يفتح خط ساخن مع فرجاني ساسي لحسم ضمه

لمحة عن حياة الراحل وجدي الحكيم .. صاحب خزائن أسرار الفنانين

إيران تزف بشرى لمواطنيها: أمريكا وافقت على رفع عقوبات كبيرة

ترقب في السوق المحلية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-6-2021

بالأرقام .. مسئول زملكاوى سابق يفضح فرجاني ساسي

الفلاحين: زيادة إنتاجية القمح خلال السنوات المقبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

بعد خطاب الجبلاية .. الكاف يبحث تقديم موعد نهائى دوري أبطال إفريقيا

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

مفاجأة.. ما سر مرض عماد متعب ومما يعاني ؟

قابلة للزيادة.. تفاصيل جديدة عن أسعار البنزين| تطبق أول يوليو

أبرزها ممارسة أفعال مخلة..9 حالات لغلق المحلات فى قانون المحال العامة

كواليس لقاء محمد رمضان وسميرة عبد العزيز.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصف العراق.. إسرائيل تنشر وثائق استهداف مفاعل نووي بعهد صدام لأول مرة

عالم ثالث في عاصمة النور.. حديقة إيول بؤرة للمخدرات والتسول والإجرام بباريس

مرتضى منصور يعلن عودة صفحته الرسمية: "انتظروا فيديو مهم"

الزمالك يهزم المقاصة بثنائية أوباما ويتأهل لنصف نهائي الكأس .. صور

فيديو

بعد الحكم عليها غيابيًا .. ماذا قالت حنين حسام لـ الرئيس السيسي؟

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

فيديوجراف.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

المزيد

ساحة رأي

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

د. فتحي حسين يكتب: الحياة الخاصة للمواطنين.. خط أحمر

طلعت القاضي يكتب: الأهلي بين السكون وضجيج الأزمات

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ