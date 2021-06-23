بالأرقام .. مسئول زملكاوى سابق يفضح فرجاني ساسي

كشف طارق حشيش أمين صندوق الزمالك السابق، كواليس جلسات مجلس الإدارة السابق مع فرجاني ساسي نجم الفريق السابق لتجديد التعاقد.

وأكد حشيش في تصريحات عبر أثير "اون سبورت اف ام"، أن فرجاني ساسي كان يحصل على ١.٩ مليون يورو ولكنه طلب زياده تصل ل ٢.٢ مليون يورو صافي ، مشددا أنه في تلك الحالة كان سيصل العقد إلى ٣.٦ مليون يورو في الموسم وهو رقم يفوق ميزانية أي ناد

وأضاف أن زيادة الضرائب على العقود زادت من ٢٢٪ لتصل ل ٢٥ ٪ بالإضافة لمطالبة اللاعب بزيادة سنوية تصل ل ١٠٪ ، مشددا أنه لا يوجد ناد في القاره قادر على تحمل تلك الصفقة.

وأكمل أن فرجاني ساسي، انضم للفريق ك “ هدية ” ولكن الزمالك كان يدفع مستحقاته المالية مشددا أنه من الصعب على أي ناد تحمل تلك التكاليف.

وتابع أن الزمالك سعى كثير لتجديد تعاقده، ولكن طلباته المالية المبالغ فيها حال دون ذلك، مشددا أن القيمة التسويقية للاعب لا تساوي طلباته المادية .

وأكمل أنه في حال إضافة مستحقات اللاعب المتأخرة على العقد الجديد كان سيصل الأمر ل ٦٠ مليون جنية.