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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيناريوهات معقدة ترسم مصير فرنسا وألمانيا والبرتغال في يورو 2020

رونالدو - كروس
رونالدو - كروس

تختتم مساء اليوم، الأربعاء، الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في كأس أوروبا “يورو 2020”، حيث ينتظر مشجعو منتخبات البطولة، تحديد الشكل النهائي لدور الـ16.

وتلتقي البرتغال بفرنسا، في تمام التاسعة ليلًا، على ملعب “بوشكاش أرينا”، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضًا ألمانيا والمجر.

وتملك فرنسا أربع نقاط وتتفوق بنقطة واحدة على ألمانيا والبرتغال بينما تتذيل المجر الترتيب بنقطة وحيدة.

فرنسا

ينفرد المنتخب الفرنسي بصدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بعد فوز ألمانيا على البرتغال، وحتى الآن موقفه جيد رغم تعادله الأخير مع المجر بهدف لهدف.

وربما يكون التعادل في مواجهة البرتغال، التي هزمت فرنسا في نهائي بطولة أوروبا 2016، كافيا لفريق ديشامب للصعود لدور 16 كفائز بصدارة المجموعة.

ويمكن أن تضمن فرنسا الصعود للدور المقبل قبل انطلاق مباراتها الأخيرة بدور المجموعات إذا جاءت نتائج مجموعات أخرى لصالحها وحصلت على وأحد من أفضل أربعة فرق في المركز الثالث حتى لو خسرت في الجولة الأخيرة.

البرتغال

ويسعى المنتخب البرتغالي لتحقيق الفوز على فرنسا من أجل تجنب الحسابات المعقدة، ولكن حال تعادلها ستحتل المركز الثاني، بشرط  هزيمة ألمانيا أمام المجر التي ستحتل حينها المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة عن البرتغال.

ألمانيا

تستضيف ألمانيا، المجر، في تمام التاسعة ليلًا، على ملعب “أليانز أرينا”، ضمن منافسات المجموعة السادسة بالجولة الأخيرة.

ويضمن التعادل في مباراة ألمانيا والمجر، تأهل المنتخب الألماني إلى الأدوار الإقصائية وخروج المنتخب المجري من البطولة.

ويأمل المنتخب الألماني في تحقيق الفوز على المجر، مع تعادل أو خسارة فرنسا لخطف الصدارة، بينما  سيحتل المركز الثاني في حال فوز فرنسا على البرتغال، وفي حال تعادله مع المجر، سينتطر تعادل البرتغال مع فرنسا من أجل احتلال المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة.

وعاد ماتش هوميلز وإيلكاي جوندوجان للتدريبات الجماعية  للمنتخب الألماني أمس، الثلاثاء، لكن توماس مولر واصل التدريبات المنفردة في معسكر الفريق بمدينة هرتسوجن آوراخ، بسبب معاناته من مشكلة في الركبة.

ولا يتوقع أن يجازف المدير الفني يواخيم لوف بإشراك مولر في مباراة الغد، التي تعد حاسمة لفرصة المنتخب الألماني في التأهل إلى دور الستة عشر بالبطولة.

ويرجح أيضا غياب مولر في ظل جاهزية ليون جوريتسكا، زميله في بايرن ميونخ، واستعداده للعب مكانه في مباراة اليوم.

المجر 

تحتاج  المجر لتحقيق لفوز على ألمانيا لاحتلال المركز الثالث، كما تمتلك فرصة التأهل مباشرة عن طريق الوصافة، إذا حققت الفوز على ألمانيا وفازت فرنسا على البرتغال.

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