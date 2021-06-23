بضحكة عفوية…محمد صلاح يخطف قلوب متابعيه

نشر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

و ظهر محمد صلاح في الصورة بضحكة عفوية مما اثارت اعجاب متابعيه.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد حسم مصير انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى صفوف منتخب مصر الأوليمبي فى أولمبياد طوكيو المقرر إقامته صيف العام الجاري.

وتأهل منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب إلى نهائيات أولمبياد طوكيو بعد التتويج ببطولة أمم إفريقيا.

وقال أحمد شوبير عبر أثير الإذاعة : نادي ليفربول الإنجليزي رفض مشاركة محمد صلاح ضمن صفوف منتخب مصر الأوليمبي فى أولمبياد طوكيو.

ولفت أحمد شوبير إلى أن نادى ليفربول تمسك بتواجد محمد صلاح ضمن صفوفه فى إطار استعداداته للموسم الجديد إلى جانب البطولات القارية.

وأشار إلى أن قطبي الكرة المصرية النادى الأهلى والزمالك لم يصدرا أية قرارات حتى الآن بشأن ضم لاعبي الفريقين إلى صفوف منتخب مصر الأوليمبي خلال مشاركته فى أولمبياد طوكيو.

يذكر أن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي كشف آخر تطورات انضمام اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، للمنتخب في أولمبيا طوكيو.

وقال شوقي غريب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر شاشة أون إي،، إنه بالفعل أرسلنا لنادي ليفربول خطاب لضم محمد صلاح، وتم الرد، وطلبوا فيه كل التفاصيل والبرنامج، وحاليا يقولوا أنهم يدرسون الموضوع مع صلاح نفسه.

وتابع المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أن محمد صلاح جاد جدا ومتحمس للمشاركة مع المنتخب في هذا المحفل العالمي الكبير، مستدركا أننا نسير مع نادي ليفربول بخطوات جيدة وصلاح لديه الرغبة الكبيرة.

وأكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أن ليفربول صاحب القرار وليس محمد صلاح وليس المنتخب وننتظر الرد الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك 8 لاعبين سيتم الاستعانة بهم بينهم 3 فوق السن وفي مقدمتهم محمد صلاح.