عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بضحكة عفوية…محمد صلاح يخطف قلوب متابعيه

محمد صلاح
محمد صلاح

نشر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر صورة جديدة عبر حسابه  بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

و ظهر محمد صلاح في الصورة بضحكة عفوية مما اثارت اعجاب متابعيه.

 

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد حسم مصير انضمام  محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى صفوف منتخب مصر الأوليمبي فى أولمبياد طوكيو المقرر إقامته صيف العام الجاري.

 

وتأهل منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب إلى نهائيات أولمبياد طوكيو بعد التتويج ببطولة أمم إفريقيا.

 

وقال أحمد شوبير عبر أثير الإذاعة : نادي ليفربول الإنجليزي رفض مشاركة محمد صلاح ضمن صفوف منتخب مصر الأوليمبي فى أولمبياد طوكيو.

 

ولفت أحمد شوبير إلى أن نادى ليفربول تمسك بتواجد محمد صلاح ضمن صفوفه فى إطار استعداداته للموسم الجديد إلى جانب البطولات القارية.

 

وأشار إلى أن قطبي الكرة المصرية النادى الأهلى والزمالك لم يصدرا أية قرارات حتى الآن بشأن ضم لاعبي الفريقين إلى صفوف منتخب مصر الأوليمبي خلال مشاركته فى أولمبياد طوكيو.

 

يذكر أن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي كشف آخر تطورات انضمام اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، للمنتخب في أولمبيا طوكيو.

 

وقال شوقي غريب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر شاشة أون إي،، إنه بالفعل أرسلنا لنادي ليفربول خطاب لضم محمد صلاح، وتم الرد، وطلبوا فيه كل التفاصيل والبرنامج، وحاليا يقولوا أنهم يدرسون الموضوع مع صلاح نفسه.

 

وتابع المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أن محمد صلاح جاد جدا ومتحمس للمشاركة مع المنتخب في هذا المحفل العالمي الكبير، مستدركا أننا نسير مع نادي ليفربول بخطوات جيدة وصلاح لديه الرغبة الكبيرة.  

 

وأكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أن ليفربول صاحب القرار وليس محمد صلاح وليس المنتخب وننتظر الرد الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك 8 لاعبين سيتم الاستعانة بهم بينهم 3 فوق السن وفي مقدمتهم محمد صلاح.

محمد صلاح منتخب مصر ليفربول الانجليزي التواصل الاجتماعي انستجرام

موضوعات متعلقة

شاهد .. رقصة نبيلة عبيد بعد حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات

نجمتي المفضلة.. محمد رمضان يلتقي صدفة نبيلة عبيد في دبي

حبيبي … شام الذهبي و خطيبها يخطفان الأنظار بصورة رومانسية

بإطلالة جذابة.. رانيا منصور تبهر متابعيها عبر انستجرام

بإطلالة رياضية…ريهام أيمن تخطف الأنظار عبر انستجرام

بإطلالة مبهجة.. كارول سماحة تخطف قلوب متابعيها

بإطلالة أنيقة.. نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور لها

الحب كله .. ريهام حجاج وهالة سرحان يخطفان الأنظار عبر انستجرام

ترشيحاتنا

مصر تنجح في التنسيق بين 136 دولة لإطلاق نداء عالمي للقضاء على ختان الإناث حول العالم

مفاجأة .. بيراميدز يفتح خط ساخن مع فرجاني ساسي لحسم ضمه

لمحة عن حياة الراحل وجدي الحكيم .. صاحب خزائن أسرار الفنانين

إيران تزف بشرى لمواطنيها: أمريكا وافقت على رفع عقوبات كبيرة

ترقب في السوق المحلية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-6-2021

بالأرقام .. مسئول زملكاوى سابق يفضح فرجاني ساسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

بعد خطاب الجبلاية .. الكاف يبحث تقديم موعد نهائى دوري أبطال إفريقيا

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

قابلة للزيادة.. تفاصيل جديدة عن أسعار البنزين| تطبق أول يوليو

مفاجأة.. ما سر مرض عماد متعب ومما يعاني ؟

أبرزها ممارسة أفعال مخلة..9 حالات لغلق المحلات فى قانون المحال العامة

كواليس لقاء محمد رمضان وسميرة عبد العزيز.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصف العراق.. إسرائيل تنشر وثائق استهداف مفاعل نووي بعهد صدام لأول مرة

عالم ثالث في عاصمة النور.. حديقة إيول بؤرة للمخدرات والتسول والإجرام بباريس

مرتضى منصور يعلن عودة صفحته الرسمية: "انتظروا فيديو مهم"

الزمالك يهزم المقاصة بثنائية أوباما ويتأهل لنصف نهائي الكأس .. صور

فيديو

بعد الحكم عليها غيابيًا .. ماذا قالت حنين حسام لـ الرئيس السيسي؟

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

فيديوجراف.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

المزيد

ساحة رأي

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

د. فتحي حسين يكتب: الحياة الخاصة للمواطنين.. خط أحمر

طلعت القاضي يكتب: الأهلي بين السكون وضجيج الأزمات

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ