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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كسكسي باللحمة الضاني والهريسة

على الطريقة الصحيحة.. طريقة عمل كسكسي باللحمة الضانى والهريسة.. فيديو

كسكسي باللحمة الضاني
كسكسي باللحمة الضاني والهريسة

قدم برنامج "مش بالحجم" المذاع على قناة "صدى البلد" طريقة عمل “كسكسي باللحمة الضانى والهريسة”.

مقادير عمل “كسكسي باللحمة الضانى والهريسة”:

لحمة ضانى 
كسكسي 
ثوم مفروم 
بصل مفروم 
فلفل حار 
صلصة طماطم 
هريسة زبدة 
ورق غار مطحون 
حبهان مطحون 
ملح وفلفل وبهارات 
عصير طماطم 


وتحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما جبنة ولانشون.

نقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.

طريقة عمل قرص بطاطس بالجبنة والطماطم للشيف شربيني
مقادير قرص بطاطس بالجبنة والطماطم:
بطاطس
جبنة شيدر مبشورة
ملح فلفل أسود
بقسماط
طماطم
زعتر
زبدة
لبن

طريقة عمل قرص بطاطس بالجبنة والطماطم:
* ابشرى البطاطس المسلوقة ثم ضيفى الزبدة للبطاطس المسلوقة المبشورة لتسيح ثم ضيفى الزعتر
* اخلطى اللبن مع البيض وضيفى خليط البطاطس و يمكن إضافة قطع الطماطم
* صبى الخليط فى قالب مدهون بالزبدة ومرشوش بالبقسماط ثم ضيفى الجبنة المبشورة على الوجه
* أدخلى القالب الفرن بعد وضعه فى صينية واتركيه ليهدأ بعد النضج واقلبيه وقدميه


طريقة عمل سلطة خيار ألمانية لسالى فؤاد
مقادير سلطة خيار المانية:
كوب لبن رايب
ملح فلفل اسود
ملعقة كبيرة سكر
4 حبة خيار حلقات
نصف كوب شبت مفروم

طريقة عمل سلطة خيار المانية:
* نخلط اللبن الرايب مع السكر والملح والفلفل ونقلب جيدا
* يضاف الخيار والشبت ونقلب ويفضل ان تترك السلطة بالثلاجة حتى تتشرب من الصوص وتقدم باردة

طريقة عمل كسكسي بالفواكه لنادية السرحان.
مقادير كسكسي بالفواكه:
نصف كوب كسكسي مطبوخ
ملعقة كبيرة بشر برتقال
2 ملعقة كبيرة سكر مجروش
نصف كوب سكر بوردة
ربع كوب عصير برتقال
2 ملعقة صغيرة ماء زهر
نصف كوب فراولة مقطعة قطع صغيرة
نصف كوب كيوي مقطع قطع صغيرة
نصف كوب أناناس مقطع قطع صغيرة
نصف ملعقة قرفة
ملعقة كبيرة شرائح لوز
فستق مطحون للتزين

طريقة عمل كسكسي بالفواكه :
* ضعي الكسكسي مع بشر البرتقال فى وعاء وقلبي جيدا
* أضيفي اليه ¼ كوب عصير برتقال وماء الزهر والسكر البودرة والقرفة ثم امزجي المكونات
* في وعاء اخر اخلطي الفواكه واضيفي اليها اللوز وملعقة عصير برتقال والسكر
* في أكواب التقديم ضعي طبقة من الكسكسي تليها طبقة من الفواكه وهكذا وزينيها بالفستق 

 

 

 

 

 

 

مش بالحجم اللحمة الضانى والهريسة لحمة ضانى كسكسي ملح وفلفل وبهارات

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