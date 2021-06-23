عميد آثار القاهرة: بعض الأقسام انتهت من الامتحانات النهائية

تفقد الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، امتحانات اليوم السادس عشر.

وقال الدكتور أحمد رجب، خلال تصريح لـ"صدى البلد": إن الامتحانات تسير بشكل طبيعى دون مشاكل تواجه الطلاب، مؤكدا تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعقيم والدخول إلى مبنى الامتحانات والقاعات من خلال بوابة التعقيم ووجود المطهرات وأدوات التعقيم ووجود طاقم طبي مستديم وقياس حرارة الطلاب والتشديد علي ارتداء الكمامة لجميع الحضور من طلاب ومراقبين وعدم التكدس أثناء الدخول والخروج من اللجان أو أمام مبني الامتحانات وقد تم ذلك بمتابعة دقيقة.



وأضاف الدكتور أحمد رجب، أن الامتحانات النهائية تعقد بنظام الامتحانات النهائية بنظام البابل شيت، منوها بأنه تم تصحيح الامتحانات عقب انتهاء الامتحانات مباشرة.

وأشار إلى ان طلاب الفرقة الثانية انتهت من الامتحانات ماعدا قسم الترميم بالاضافة إلى طلاب الفرقة الرابعة قسم الترميم والآثار الإسلامية.



جامعة القاهرة تواصل الامتحانات للأسبوع الثالث



تواصل جامعة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها في إطار خطة شاملة أعدتها الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، وبناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى ، اليوم بـ جامعة القاهرة ، بكليات التجارة (الفرقة النهائية)، كلية الآداب (الفرقة النهائية)، كلية الآثار (الفرقة الأولي)، كلية التخطيط الاقليمي والعمراني (الفرقة الأولى والثالثة) بنظام Online، كلية التربية النوعية (الفرقة الثانية والثالثة)،كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي (الفرقة الأولي)، كلية الصيدلة (الفرقة الثانية)، كلية التمريض(الفرقة الأولي)

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام امتحانات الفصل الدراسى الثانى في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا تتابع سير الامتحانات وتنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية، والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج و المعايير ولمستوى الطلاب.



يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية شهر يونيو الجاري، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة.