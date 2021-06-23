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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نتائج منافسات اليوم الأول ببطولة CIB Finals 2021 للإسكواش

صدى البلد

 


انطلقت امس أولى منافسات بطولة 2021 CIB Finals التي تنظمها اندية وادي دجلة بمول العرب بمباريات المجموعة A للسيدات والرجال، وتم افتتاح البطولة بمنافسات السيدات بين كلا من لاعبة أندية وادي دجلة نوران جوهر المصنفة الثانية على العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش واللاعبة سلمي هاني المصنفة التاسعة على العالم انتهت بفوز (نوران جوهر) في مباراة استمرت 51 دقيقة بنتيجة أشواط (۱/۲ ) بواقع نقاط (۱۱/۹) (٥/۱۱ ) (۲/۱۱) وبذلك يصبح رصید نوران جوهر ۳ نقاط، ونقطة وحيدة للاعبة سلمى هاني.


كما انطلقت منافسات الرجال بالمجموعة A بمباراة كل من اللاعب مصطفى عسل المصنف الثاني عشر عالميا ومحمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا في مباراة انتهت بفوز محمد الشوربجي استمرت ٩٢ دقيقة بنتيجة أشواط ٢-١ بواقع نقاط (١١/٨) (٧/١١) (١١/٨) وبذلك يصبح رصيد اللاعب محمد الشوربجي ٣ نقاط، ونقطة وحيدة للاعب مصطفى عسل.

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وفي المباراة الثانية في منافسات السيدات انطلقت مباراة كل من اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا واللاعبة الفرنسية كاميل سيرم في مباراة انتهت بفوز كاميل سيرم حيث استمرت ٣٤ دقيقة بنتيجة أشواط ٢-١ بواقع نقاط (١٢/١٠) (٣/١١)(٦/١١) وبذلك يصبح رصيد كاميل سيرم ٣نقاط، ورصيد نور الشربيني نقطه وحيدة.
 

وتلتها مباراة في منافسات الرجال بين كل من لاعب اندية وادي دجلة المصنف الاول عالميا علي فرج واللاعب مروان الشوربجي المصنف الخامس عالميا انتهت بفوز مروان الشوربجي حيث استمرت 63 دقيقة بنتيجة أشواط 2-1 بواقع نقاط (10/12) (11/4) (13/11)وبذلك يصبح رصيد مروان الشوربجي 3 نقاط، ورصيد علي فرج نقطة وحيدة.


وفي المجموعة B كانت بداية المنافسات بين كل من المصرية هانيا الحمامي والانجليزية سارة جين بيري انتهت بفوز هانيا الحمامي حيث استمرت 30 دقيقة بنتيجة أشواط 2-0 بواقع نقاط (9/11) (7/11) وبذلك يصبح رصيد الحمامي 4 نقاط، ورصيد جين بيري صفر.


تلتها مباراة الرجال في المجموعة B بين كل من المصري طارق مؤمن والنيوزيلندي بول كول انتهت بفوز بول كول حيث استمرت 65 دقيقة بنتيجة أشواط 2-1 بواقع نقاط (10/12) (11/7) (4/11) وبذلك يصبح رصيد بول كول 3 نقاط، ورصيد مؤمن نقطة واحدة.


وسيتم استكمال المباريات في المجموعتين اليوم في منافسات الرجال والنساء بالمباريات الآتية:
• جولي كينج و آمندا صبحي
• جورج مارشيه و جويل ماكين
• سلمى هاني ونور الشربيني
• محمد الشوربجي وعلى فرج
• كاميل سيرم و نوران جوهر
• مروان الشوربجي ومصطفى عسل

وادي دجلة نور الشربيني أندية وادي دجلة الاتحاد الدولي مول العرب

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