اعتماد أول مركز لسلامة الغذاء بالجامعات المصرية في جامعة دمنهور

قال الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، إن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية وأيضا من أكبر المحافظات في إنتاج الأرز .

أضاف “صالح " خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى ، أن 80 % من الأمراض تنقل عن طريق الأكل و ال20% المتبقية تتدخل عن طريق مداخل أخرى للجسم و منها الأنف و الفم و الجلد و العين.

أوضح رئيس جامعة دمنهور، أنه يمكن عن طريق تناول أكل متكامل بالعناصر الغذائية خالى من مسببات الأمراض والتي منها المسببات البيولوجية و الكيميائية أو فيزيائية يمكن للشخص أن يمنع اصابته بالأمراض بنسبة تصل الى 80 % و تقوية الجهاز المناعي .

أكد ، أن مركز سلامة الغذاء هو مركز بحوث الغذاء بهوية وطنية و لكن بصبغة دولية وهو يعد أول مركز على مستوى الجمهورية و الجامعات و الذى يقوم بفحص جميع الغذاء المقدم للأشخاص من لحوم و اسماك او دواجن او بيض او زيوت او دهون للتأكد من عدم وجود مسببات للأمراض بها.

و تابع :"أن المركز يعمل على فحص الغذاء الذى يصدر للخارج و يزيد من دخول العملات الصعبة الى مصر".