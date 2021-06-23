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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ترقب في السوق المحلية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-6-2021

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عالميا اليوم الأربعاء 23-6-2021، مدعومة بتعهد جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحاد (البنك المركزي) الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة قرب صفر لبعض الوقت ليتراجع الدولار قرب أقل مستوى في أسبوع.

 

وسجلت أسعار الذهب عالميا ارتفاع  في السوق الفورية بنسبة 2ر0 في المائة ليبلغ 46ر1782 دولار للأوقية .

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وعلى المستوى المحلي، مازالت أسعار الذهب مستقرة عند أسعار الامس، بعد أن شهدت أرتفاع نحو 3 جنيهات خلال تعاملات أول أمس الاثنين على مستوى أعيرة الذهب المختلفة في محلات الصاغة، وذلك وسط ترقب بارتفاع الأسعار تأثرا بالسوق العالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم 

وبحسب أسعار الذهب محليا بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين اعيرة الذهب نحو 661 جنيها.


وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة بين أعيرة الذهب نحو 881 جنيها .


ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا بقيمة 771 جنيها .


وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 515 جنيها وفقا لما تم إعلانه عن أسعار الذهب

 

سعر الذهب عالميا
ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6168 جنيها وأوقية الذهب نحو 46ر1782 دولار وكيلو الذهب نحو 881.143 ألف جنيه.

 

الدمغة والمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

و تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ودايما ما ينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات التى دايما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

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