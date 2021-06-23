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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشكيل لجنة لحصر أعداد الأطفال مجهولي النسب والمقيمين مع أسر بديلة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم ٣٩٩٥ لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ ، وعضوية كلاً من..مديرو إدارات (الوحدة العامة لحماية الطفل – الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الإجتماعي- الخدمة الإجتماعية بمديرية الصحة ) ومقرري وحدة حماية الطفل بمركزي كفر صقر وفاقوس.

 

أوضح المحافظ أن اللجنة تختص بحصر أعداد الأطفال المعثور عليهم ( مجهولي النسب) بمركزي كفر صقر وفاقوس و تم تسليمهم للأسر البديلة منذ عام ٢٠١٣ م حتي تاريخه ،مشيراً  إلى أن المجتمع يقع على عاتقه مسئولية حقوق الأطفال ( مجهولي النسب) في توفير الرعاية الكاملة بأسلوب يشبع جميع إحتياجاتهم الأساسية بما يضمن عدم معاناتهم مستقبلاً مشيراً إلى أهمية دور الأسرة البديلة في تحقيق كل ذلك من الناحية الإجتماعية والنفسية .

 

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وأضاف المحافظ أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 / 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى المذكرة المقدمة من الوحدة العامة لحماية الطفل بشأن طلب تشكيل لجنة لحماية الأطفال المعثور عليهم وتم تسليمهم إلي أسر بديلة.

 

وعلي جانب اخر فقد تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المحاسب السيد العبيدي رئيس مدينة منشأة ابو عمر معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء محطة الصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق المدينة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع  بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

 

من جانبه أوضح رئيس مدينة منشأة أبو عمر أن الهيئه القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفذ أعمال إنشاء محطه صرف صحي للمدينه بتكلفه ١٥٠ مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت ٤١%، مشيراً إلى أنه تم البدء في تنفيذ الأعمال في يناير ٢٠١٨ ومن المتوقع الإنتهاء من الأعمال ودخوله الخدمه في ديسمبر ٢٠٢٢ طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

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