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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حادث قطار محطة مصر.. خروج 24 مصابًا من المستشفيات

حادث قطار محطة مصر
حادث قطار محطة مصر بالإسكندرية

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالإسكندرية، برئاسة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور سعيد السقعان، عن خروج 24  شخصا من مصابي حادث  قطار محطة مصر  من المستشفيات، عقب استقرار وتحسن حالتهم الصحية. 


وقال وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية إنه لا يزال يتبقى تحت الرعاية الصحية 21 مصابا بمستشفى جمال حماده، مشيرا إلى أن حالتهم مطمئنة ومن المتوقع خروجهم خلال ساعات.  


واوضح ان جميع الاصابات في  حادث قطار محطة مصر بسيطة ما بين جروح وكدمات وكسور وردود، وأن جميع الحالات تلقى رعاية طبية ومستقرة.

 

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من جانبه، قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن حادث قطار محطة مصر بالإسكندرية شهد إصابة عدد من الركاب بعضهم إصابته بسيطة والبعض الآخر خطيرة.

 

وأضاف محافظ الإسكندرية ، في تصريحات إعلامية: "الأمور بسيطة وبخير، والحادث مجرد جرار دخل في العربة الأخيرة من القطار المتجه من الإسكندرية الي القاهرة، ولا توجد أي وفيات جراء الحادث.

 

وتابع: "المصابون متواجدون في مستشفى جمال حمادة ومستشفى نصر الدين والإصابات جميعها بسيطة، عدا 3 إصابات بكسور، ولا وفيات بين الركاب".

 

وأكد المحافظ أن الإصابات أغلبها عبارة عن كدمات نتيجة التدافع بعد اصطدام القطار، وأغلب الأشعة مطمئنة.

 

ووجه المحافظ بتوفير كامل الرعاية الصحية للمصابين بـ حادث قطار الاسكندرية داخل المستشفى، مشيرا إلى أن وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية الدكتور سعيد السقعان متواجد بنفسه بالمستشفى لمتابعة حالة المصابين.

 

في السياق ذاته، عاين فريق من جهات التحقيق، ظهر اليوم الثلاثاء، موقع تصادم جرار قطار بالعربة الخلفية لقطار القاهرة الإسكندرية لرفع أثار الحادث، والذي أدى إلى عدد من الاصابات.

 

وانتقل عدد من أفراد التحقيق لموقع الحادث لسؤال شهود العيان حول الواقعة، ورفع آثار الحادث للوقوف على الأسباب الفعلية للحادث.

 

وأعلنت هيئة السكك الحديدية إيقاف كل من قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3219 عن العمل، وكذلك خدمة وردية قائد القطار ومساعده وملاحظ التشغيل احتياطياً، وإحالتهم للنيابة العامة بعد التسبب في حادث نتج عنه  إصابة حوالي 40 شخصًا وفقًا لبيانات وزارة الصحة، وتم نقلهم لمستشفيات الإسكندرية، ولم تتأثر حركة مسير القطارات.

 

وأوضحت الهيئة أنه في تمام الساعة 9.15 حال سفرية قطار 2519/12 اكسبريس ثانية عادية (الإسكندرية / القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الإسكندرية، تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الأخيرة من قطار 12 رقم 16149 وتم تركها مع العربة قبل الأخيرة 16116، وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات.

قطار محطة مصر الاسكندرية محافظ إصابات مديرية الصحة قطار

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