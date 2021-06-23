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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

صدى البلد

وكأني 
بغدرك 
شىء ميت 
ودخلت القبر 
ما انا حلمي
اتحطم في
سجونك 
وعليا الصبر 
بخيانتك
أصبحتي الملكه
وبقيتي الرمز  
مش بس
ان  انتي كسرتني
وبقيت موجوع 
ولا حتي 
قدرتي وبيعتيني 
مش دا الموضوع 
الضلمه في ليلي
بتتحكم 
وطريقي سدود 
ولا فيه
قنديل بينورلي
ولا عندي شموع 
وعينيا 
بتبكي وتتالم 
مش لاقيه دموع 
اصعب احساس 
أنك تمشي 
بكيان مظلوم
ومعاك
الدنيا بخيراتها
وتموت م الجوع 
وتبيع الكل بأحبابك
وأتاريك مخدوع 
وتعيش محبوس بين
 جدرانك
وتلملم
جرحك بالاحزان
ومشاعر
هم كما 
الزلزال 
بتحزن
نغمك ف الألحان  
من كتر
الظلم اللي شربته
راح يدبل
عودك م الاشجان
وكأن العطف 
اللي ف قلبك 
بيفرفط 
من حبة رمان 
وعشان الموج 
اللي ف بحرك 
اجرت 
مراكب للحرمان
واتاري شطوط 
الكون كله 
مفيهاش اسبابك
للنسيان
وتلاقي الطيف
اللي ف
عينك 
وكأنه طوفان
وتحاول
تنسي.... وتتناسي
وتبص لفوق 
واتاري
السقف المتعلق
عداد للشوق 
بتشوف الصورة
اللي في عقلك 
كبحيرة ضوء 
بتهز كيانك
وتمرجح
وبتمشي بذوق

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