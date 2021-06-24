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انتصار للفقراء .. مشروعات "حياة كريمة" ترسم البسمة على وجوه أهالي قرى الفرافرة..والمواطنون: نوجه رسالة شكر للرئيس السيسي.. فيديو

مشروعات حياة كريمة
مشروعات "حياة كريمة" ترسم البسمة على وجوه أهالي قرى الفرافر

تهدف مبادرة حياة كريمة، إلى توفير حياة آمنة للفئات الأكثر احتياجًا ورفع المعاناة عن الأسر الفقيرة.

كما تهدف المبادرة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف منها محافظة الوادي الجديد والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم.

مبادرة حياة كريمة في الفرافرة

يقول المسئول عن  مبادرة حياة كريمة ، إن الأسر الأفقر في القرى هى المستهدفة، كالأيتام والنساء المعيلات والأطفال، والشباب العاطل عن العمل، الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح أن مراحل المبادرة تضمنت تقسيم القرى الأكثر احتياجاً المستهدفة وفقاً لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.

وش السعد.. حياه كريمة ترسم البسمة علي وجوه البسطاء في قري الوادي الجديد

151,5 مليون جنيه لـــ 65 قرية مستفيدة ضمن مبادرة حياه كريمة بأسيوط

تحديات أقل لتجاوز الفقر

ولفت إلى أن المرحلة الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 7٠ % فيما أكثر: القرى الأكثر احتياجاً وتحتاج إلى تدخلات عاجلة.. لافتا إلي أن المرحلة الثانية تضمنت القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70% التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى. أما المرحلة الثالثة  تضمنت القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%: تحديات أقل لتجاوز الفقر.

يقول محمد حمدان أحد المواطنين من قرية أبوالهول  التابعة لمركز الفرافرة  بالوادي الجديد، إن مبادرة حياة كريمة في القرية تضمنت مشروعات الصرف الصحي وبناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي  للعديد من قري مركز الفرافرة، فضلًا عن كشوفات طبية وعمليات جراحية وتوفير علاج، أجهزة تعويضية توزيع مواد غذائية  للأسر الفقيرة.

“حياة كريمة” طوق نجاه للفقراء 

وأضاف أن مبادرة" حياة كريمة " تعتبر بمثابة طوق النجاه للأسر الفقيرة  في المحافظة  حيث تم إنشاء محطات  مياه ومد خطوط  مياه ،فمياه الشرب تغطي  كافة مناحي القري بالمركز  ناهيك عن مشروعات الصرف الصحي والتي تنفذ حاليا في اكثر من قرية بالفرافرة.

ولفت إلى أن جميع المواطنين يشعرون بارتياح شديد  من المشروعات التي  تنفذها مبادرة الرئيس علي مستوي القري  بكافة أنحاء المحافظة .

ووجّه أهالي الفرافرة بالوادي الجديد الشكر للقائمين على المبادرة وعلى رأسهمرئيس الجمهورية.

مبادرة حياة كريمة محافظة الوادى الجديد حياة كريمة بالفرافرة السيسي اخبار المحافظات

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