السيسي يوجه بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل.. ونواب: خطوة جادة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.. وطفرة غير مسبوقة في القطاع الصناعي.. ومطالب بإشراك خبرات الخارج للمساهمة في توطين الصناعات

برلماني: مصر لديها من المقومات الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لتكون في صدر دول العالم المتقدم

صناعة النواب: توجيهات الرئيس السيسي بإيلاء أهمية لتوطين الصناعة فى مصر قرار حكيم

نائب: الاستثمار في المواطن المصري محور التنمية الحقيقية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التعاون الدولي في التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات التنموية الدولية.

وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي الخاصة بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل، وذلك بالتوازي مع الالتزام بضوابط ومعايير الحصول على حزم التمويل التنموية بشروط تفضيلية منخفضة التكاليف، وذات فترات سماح ميسرة.

والاستخدام الأمثل لتلك حزم التمويل وحوكمة إدارتها لتعظيم الاستفادة منها، مع إيلاء اهمية متزايدة لتوطين الصناعة، والاستثمار في رأس المال البشري، فضلاً عن تعزيز التمويل الموجهة لمشروعات تغير المناخ والبيئة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتورة رانيا المشاط استعرضت أبرز محاور التفاعل مع شركاء التنمية، خاصةً ما يتعلق بالقروض وحزم التمويل المتفق عليها والجاري التفاوض عليها، بما فيها موقف التفاوض حول استراتيجية التعاون الجديدة مع الاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 إلى 2027، لا سيما قائمة أولويات التعاون مع مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي والتي ستتوافق مع الأولويات التنموية الوطنية للدولة في إطار رؤية 2030.

كما تم عرض جهود وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، لدعم المشروع القومي لتطوير الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة" على مستوى شركاء التنمية، والترويج لمستهدفات وبرامج هذا المشروع العملاق، والذي يأتي في إطاره كذلك الاستثمار في رأس المال البشري في المحافظات المستفيدة من المشروع بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة، ودعم المجتمعات والمرأة الريفية، وكذا الاستفادة من الميزة التنافسية والصناعات اليدوية والتكتلات الاقتصادية في مختلف المحافظات.

وقامت وزيرة التعاون الدولي كذلك بعرض أنشطة الوزارة في التنسيق مع الأمم المتحدة ومختلف الجهات الوطنية لتنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين، والذي تتمثل محاوره في التنمية الاقتصادية الشاملة وحزم وبرامج الحماية الاجتماعية ودعم القدرات وتمكين المرأة، وكذلك مشروعات الحفاظ على البيئة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال ورفع جودة الخدمات وتنمية المناطق الأكثر احتياجاً.

وفى هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بهذه التوجيهات الرئاسية، مؤكدين أن قطاع الصناعة شهد نقلة نوعية فى عهد الرئيس السيسي، كما أن إنشاء المجمعات الصناعية، ودعمه اللامتناهي عن توطين الصناعة بها ، ساهم فى القضاء على مشكلة البطالة ، وتوفير الآلاف من فرص العمل للأيدي العاملة من الشباب.

بداية أشاد النائب، عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي الخاصة بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل، لافتا إلى الجهود التي اتخذتها الدولة المصرية ، لتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء الإنسان المصري، في مختلف المجالات، للوصول إلى مستقبل أكثر مرونة واستدامة.

وأشار" يحيي" في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أن الصناعة في مصر شهدت طفرة غير مسبوقة ، منذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد ،مؤكدا أن الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية ، ومصر لديها من المقومات الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لتكون في صدر دول العالم المتقدم .

المنطقة الصناعية بالسويس مفخرة لكل المصريين

وأكد أن المنطقة الصناعية بقناة السويس ، مفخرة لكل المصريين ، حيث أنها عملت على تغطية السوق المصرية، وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة من الشباب، إلى جانب توفير العملة الصعبة ، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة لتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى، واستخدام الشباب المصري ، وتفعيل دوره واستغلال طاقته المهدرة ، وفتح المزيد من فرص العمل له ، يعود على الدولة بالنفع من جهة، وعلى الشباب المصري من جهة أخري.

واستطرد أمين قوى عاملة النواب حديثه قائلا: "اليوم وبوجود خطة لتحقيق رؤية مصر 2030 نجد أن رؤى الرئيس السيسي سباقة ، ودائما ما يتطلع للأمام ، و مصر اليوم تبني من جديد على يد الرئيس ، وذلك في إطار دعمه المستمر لتوطين الصناعات ، وتوفير فرص عمل لملايين المواطنين .

من جانبه ، ثمنت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي الخاصة بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل،مؤكدة على أهمية توطين الصناعة فى مصر ، وتوطين الصناع والعمالة المصريين.

المجمعات الصناعية وفرت الآلاف من فرص العمل

وأكدت" متى “ فى تصريحات خاصة لـ” صدى البلد" أن توجيهات الرئيس السيسي بإيلاء أهمية بالغة لتوطين الصناعة فى مصر بمثابة قرار حكيم ، مشيرة إلى أن إنشاء المجمعات الصناعية ، والقائم تشغيلها علي التخصص الصناعي ، ساهمت في توفير الآلاف من فرص العمل للأيدى العاملة من الشباب ، الأمر الذي ساهم فى خفض معدلات البطالة.

وأعربت عضو لجنة الصناعة عن تمنيها أن يكون هناك استثمار جيد فى هذا الشأن، لأننا فى أمس الحاجة لتدعيم عملية الصناعة و الصناعات الوطنية ، مؤكدة على ضرورة أن تلقى هذه الصناعات اهتمامًا يليق بها فى مصر ، لاسيما أن مصر لديها كل مدخلات الصناعة ، إلى جانب العمال المهرة الذين ينقصهم فقط التدريب والتأهيل الجيد واعطائهم الفكرة الجيدة فى التجويد داخل الخامات لكي نتمكن من الوصول لصناعات جيدة ، إلى جانب الحرص على التركيز علي تصنيع المواد الخام الأولية، وتحويل السوق المصري من مستهلك إلي منتج ومصدر فى وقت واحد.

واستطردت : توطين الصناعة فى مصر وتشغيل العديد من المصانع ، خطوة جادة تقضي على الصورة الخاطئة المأخوذ بها بين أوساط المواطنين، وهي عدم وجود فرص عمل متاحة ، الأمر الذي يضمن توفير أيدى عاملة ، إلى جانب مساهمته فى تنمية الصادرات، مطالبة بضرورة إشراك وجلب المزيد من خبرات الخارج للمساهمة في توطين الصناعات المختلفة.

وفى سياق متصل ، أشاد النائب، أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ، بالجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية، ودعمها المستمر للقطاعات المختلفة ، لاسيما القطاع الصناعي ، لافتا إلى أن القيادة السياسية تتبني سياسة حكيمة فى وقتنا الحالى ، ألا وهى الاهتمام بالثروة البشرية ، إقرارا واعترافا منها بأنها محور التنمية الحقيقية ، وذلك لكي تكون بمثابة شريك فعلي في بناء الدولة المصرية، وما تعمل على تنفيذه من طموحات و تطلعات.

وأشار" أبو سريع " في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة تعزيزعلاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي الخاصة بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل، مع إيلاء أهمية خاصة بتوطين الصناعة ، واستغلال رأس المال البشري،سيسهم بشكل أو بآخر فى جعل الشباب المصري قادرا على فهم تحديات الواقع ، ومتطلبات العصر،مؤكدًا على أن الاستثمار فى المواطن المصري هو محور التنمية الحقيقية.