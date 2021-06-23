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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 318 ألف طن بضائع وحاويات بميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطاً ملحوظاً في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الـ 48 ساعة الماضية ؛ إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 318 ألف طن وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 3330 حاوية مكافئة.

 

وقال الميناء، في بيان اليوم الأربعاء، إن إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة بلغ 30 سفينة خلال الـ 48 ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بميناءي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 39 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

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واستغلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ما يتوافر لديها من إمكانيات النقل متعدد الوسائط ، حيث تم دخول وخروج عدد 6200 شاحنة عبر بوابات ميناءي الإسكندرية والدخيلة ؛ كما تم خروج قطار متوجه إلى دمياط مكون من 25 عربة محملة بالحاويات.

 

وقد شدد الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

الاسكندرية حركة الملاحة الحركة الملاحية اخبار المواني اخبار المحافظات جائحة كورونا الشحن والتفريغ ميناء الإسكندرية الإسكندرية والدخيلة

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