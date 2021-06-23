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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

كايرو كافيه وذكريات أشهر الأعمال الموسيقية على مسرح الجمهورية

فرقة كايرو كافيه
فرقة كايرو كافيه

أغاني بطعم تاني على مسرح الجمهورية

أعمال عربية وغربية برؤية على شرف في الجمهورية

 

تحت عنوان أغاني بطعم تانى تقدم فرقة كايرو كافيه بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقي على شرف حفل فى الثامنة مساء الجمعة 25 يونيو على مسرح الجمهورية.

تضم الفرقة مجموعة من الفنانين المتميزين هم رنا حجاج ( غناء - كمان ) - ميرا وجيه ( غناء ) ، حازم عبدالقادر ( درامز) ، احمد المهدي - محمد العشري ( جيتار) ،مصطفي السعيد  ( ساكسفون ) ، وليد جبر ( ترومبيت) ، زيزو ( ترومبون )، أيمن صدقي ( بركشن ) .

 

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر ألحان الموسيقى العربية برؤية مؤسس الفرقة الموسيقار على شرف الذى أعاد صياغتها لينتج حالة فنية تستدعى العديد من الذكريات منها عاشق الروح ، بنت الشلبيه،  شغلوني،  ليلة حب ، تمايل ، انا اللي علي طول ، كنت فين ، سهر الليالي و بانوراما من أعمال بليغ حمدي الى جانب مختارات من المؤلفات الغربية منها رقصة موتسارت ، سواى فانكى روك وغيرها .

 

علي شرف مؤلف موسيقي وعازف كمان وبيانو تخرج فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1985 ومن أكاديمية الفنون عام 1986 وتخصص فى العزف على آلة الفيولينة ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في علوم الموسيقى ، وبدأ حياته المهنية بالتوزيع الموسيقي لمجموعة من المطربين منهم مدحت صالح ، محمد فؤاد، على الحجار كما قام بتأليف العديد من الألحان الاستعراضية لفوازير نيللي وتعاون مع عدد من الفرق الواعدة ، شارك في تأليف الموسيقى التصويرية وتلحين وتوزيع تترات الكثير من المسلسلات الدرامية التليفزيونية منها رياح الغدر ، بابا في تانية رابع.

 

 كما قام بتأليف الموسيقى التصويرية وتلحين وتوزيع التترات لمسلسلات أدهم وزينات والثلاث بنات ، فجر ليلة صيف ،  المنادي ، أغلى الناس ، شغل عفاريت الى جانب فيلم شباب على الهوا ، أسس  فرقة "كايرو كافيه"لتقديم إعادة صياغة موسيقية لروائع زمن الفن الجميل .

الجمهورية مسرح الجمهورية موسيقار فرقة كايرو كافيه

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