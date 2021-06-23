عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يوافق على استضافة مباريات كأس العرب بإستاد الدفاع الجوي

صدى البلد

في إطار الدور الوطني لنادي بيراميدز والعلاقات الطيبة التي تجمعه بالاتحاد العربي لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم، ودعم كافة البطولات، وافق نادي بيراميدز على طلب اتحاد الكرة بشأن استضافة استاد ٣٠ يونيو بالدفاع الجوي، لأربع مباريات من لقاءات بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت ٢٠ سنة والتي تقام حاليا على أرض مصر.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والمهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، والذي وافق فورا على القيام بالدور المطلوب واستضافة المباريات الأربعة كدعم من النادي للبطولة العربية وللاتحاد المصري لكرة القدم.

وتضمن خطاب اتحاد الكرة لنادي بيراميدز أنه وبسبب الظروف الطارئة الخاصة بالبطولة، والمتعلقة باستاد الكلية الحربية، فإن الاتحاد يرغب في نقل ٤ مباريات من لقاءات المجموعة الرابعة لتقام على استاد الدفاع الجوي، ويأمل في الحصول على موافقة بيراميدز على هذا الطلب.

وتستضيف مصر حاليا منافسات بطولة كأس العرب التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، تحت إشراف الاتحاد العربي، خلال الفترة من ٢٠ يونيو وحتى ٦ يوليو المقبل، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العربية.

وتأكيدًا لدور بيراميدز في دعم الاتحادين العربي والمصري، والعلاقات المتينة والتعاون المستمر مع الاتحادين، ومساهمة منه في إنجاح البطولة التي تقام على أرض مصر الغالية، أرسل نادي بيراميدز للاتحاد المصري موافقته على استضافة ملعب الدفاع الجوي للمباريات الأربعة والتي ستكون على النحو التالي:

*يوم ٢٤ / ٦ .. أزوبكستان * تونس .. الساعة ٤ مساء  
*يوم ٢٤ / ٦ .. اليمن * السعودية .. الساعة ٧ مساء 
*يوم ٢٧ / ٦ .. جزر القمر * لبنان .. الساعة ٤ مساء 
*يوم ٢٧ / ٦ .. تونس * السعودية .. الساعة ٧ مساء

الدفاع الجوي اتحاد الكرة نادي بيراميدز أحمد مجاهد الاتحاد المصري اللجنة الثلاثية الاتحاد المصري لكرة القدم المهندس أحمد مجاهد

موضوعات متعلقة

نقابة المهندسين بأسيوط تستقبل قافلة لتوزيع لقاح كورونا على أعضائها وذويهم

ترشيحاتنا

طفل من دار أيتام يفوز بـ جائزة الدولة للمبدع الصغير

الوزراء يوافق على إعادة تخصيص أراضي أملاك دولة لأغراض خدمية وتنموية

فأر يستغيث .. مُربي زواحف يلتقط صورًا مرعبة لـ ثعبان يلتهم فريسته

العناني يلتقي وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة ومفوض الحكومة الفيدرالية للسياحة بألمانيا

تغزل فى الأهلي.. حازم إمام يغري فرجاني ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

جالاتا سراي وإشبيلية .. وكيل ديانج يثير الجدل حول مستقبله مع الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قنبلة الغندور .. 3 أسباب تقرب رمضان صبحي من الزمالك فى الصيف

قرار جمهوري بزيادة المعاشات اعتبارًا من يوليو المقبل بنسبة 13%

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

بعد خطاب الجبلاية .. الكاف يبحث تقديم موعد نهائى دوري أبطال إفريقيا

قابلة للزيادة.. تفاصيل جديدة عن أسعار البنزين| تطبق أول يوليو

مفاجأة.. ما سر مرض عماد متعب ومما يعاني ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصف العراق.. إسرائيل تنشر وثائق استهداف مفاعل نووي بعهد صدام لأول مرة

عالم ثالث في عاصمة النور.. حديقة إيول بؤرة للمخدرات والتسول والإجرام بباريس

مرتضى منصور يعلن عودة صفحته الرسمية: "انتظروا فيديو مهم"

الزمالك يهزم المقاصة بثنائية أوباما ويتأهل لنصف نهائي الكأس .. صور

فيديو

ظهر واختفى.. قصة تمثال الشيطان في شوارع الإسماعيلية

عيب خلقي.. ماعز برأس قرد تثير الخوف في أسيوط

بعد الحكم عليها غيابيًا .. ماذا قالت حنين حسام لـ الرئيس السيسي؟

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

المزيد

ساحة رأي

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

د. فتحي حسين يكتب: الحياة الخاصة للمواطنين.. خط أحمر

طلعت القاضي يكتب: الأهلي بين السكون وضجيج الأزمات

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ