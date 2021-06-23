بيراميدز يوافق على استضافة مباريات كأس العرب بإستاد الدفاع الجوي

في إطار الدور الوطني لنادي بيراميدز والعلاقات الطيبة التي تجمعه بالاتحاد العربي لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم، ودعم كافة البطولات، وافق نادي بيراميدز على طلب اتحاد الكرة بشأن استضافة استاد ٣٠ يونيو بالدفاع الجوي، لأربع مباريات من لقاءات بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت ٢٠ سنة والتي تقام حاليا على أرض مصر.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والمهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، والذي وافق فورا على القيام بالدور المطلوب واستضافة المباريات الأربعة كدعم من النادي للبطولة العربية وللاتحاد المصري لكرة القدم.

وتضمن خطاب اتحاد الكرة لنادي بيراميدز أنه وبسبب الظروف الطارئة الخاصة بالبطولة، والمتعلقة باستاد الكلية الحربية، فإن الاتحاد يرغب في نقل ٤ مباريات من لقاءات المجموعة الرابعة لتقام على استاد الدفاع الجوي، ويأمل في الحصول على موافقة بيراميدز على هذا الطلب.

وتستضيف مصر حاليا منافسات بطولة كأس العرب التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، تحت إشراف الاتحاد العربي، خلال الفترة من ٢٠ يونيو وحتى ٦ يوليو المقبل، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العربية.

وتأكيدًا لدور بيراميدز في دعم الاتحادين العربي والمصري، والعلاقات المتينة والتعاون المستمر مع الاتحادين، ومساهمة منه في إنجاح البطولة التي تقام على أرض مصر الغالية، أرسل نادي بيراميدز للاتحاد المصري موافقته على استضافة ملعب الدفاع الجوي للمباريات الأربعة والتي ستكون على النحو التالي:

*يوم ٢٤ / ٦ .. أزوبكستان * تونس .. الساعة ٤ مساء

*يوم ٢٤ / ٦ .. اليمن * السعودية .. الساعة ٧ مساء

*يوم ٢٧ / ٦ .. جزر القمر * لبنان .. الساعة ٤ مساء

*يوم ٢٧ / ٦ .. تونس * السعودية .. الساعة ٧ مساء