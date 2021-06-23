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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للتعرف على مكتباتها المتخصصة.. مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا من إقليم ابخازيا الجورجي

وفد من جورجيا في
وفد من جورجيا في زيارة لمكتبة الإسكندرية

استقبلت مكتبة الإسكندرية وفدًا حكوميًا من إقليم ابخازيا الجورجي ذو الحكم الذاتي، بحضور سفير جورجيا بالقاهرة السيد ألكسندر نالباندوف.


وأجرى الوفد جولة داخل مكتبة الإسكندرية للتعرف على مكتباتها المتخصصة ومتاحفها المتنوعة، وأبدى الزائرون إعجابهم الشديد بالمكتبة. كما وجه سفير جورجيا بالقاهرة الشكر إلى إدارة مكتبة الإسكندرية لاستضافة الوفد وتعريف الزائرين بما تحويه المكتبة من مقتنيات وما تقدمه من خدمات.

 

ضم الوفد نائب رئيس حكومة إقليم ابخازيا الجورجي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعليم والثقافة، ونائب وزير المالية والاقتصاد الصناعي، ورئيس ديوان وزير العدل والتكامل المدني، ومستشار وزير العدل والتكامل المدني، ورئيس الغرفة التجارية، ونائب رئيس الغرفة التجارية، ورئيس القسم الإداري للغرفة التجارية.

 

وفي سياق متصل، استقبل الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أول أمس الإثنين، السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس؛ رئيس وزراء اليونان، وذلك في إطار زيارته لجمهورية مصر العربية لبحث سبل التعاون وآخر التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل.

 

وأعرب الدكتور مصطفى الفقي عن سعادته باستقبال السيد رئيس وزراء اليونان في زيارته الرسمية وبعد لقائه مع السيد رئيس الجمهورية في القاهرة، لافتًا إلى أن رئيس وزراء اليونان أمضى وقتًا ولو أنه قصير لكنه كان شاملًا لزيارة كل الآثار اليونانية والإغريقية في مكتبة الإسكندرية، كما تفضل وكتب رسالة في دفتر التشريفات للزائرين.


وأضاف الفقي: "لقد حظي السيد رئيس وزراء اليونان بحفاوة كبيرة من المكتبة، وتحدث معي عن الروابط القوية بين مصر واليونان، وكيف أن العلاقات بين البلدين كانت دائمًا متوازية، وأن مكتبة الإسكندرية هي أفضل رمز للتعاون اليوناني المصري عبر التاريخ".


وتفقد السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس في جولته أبرز معالم مكتبة الإسكندرية، واستمع إلى شرح مبسط عن كل المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، إلى جانب زيارة متحف الآثار، كما تعرف على الخدمات التي تقدمها المكتبة لروادها.


وأبدى رئيس وزراء اليونان إعجابه الشديد بمبنى مكتبة الإسكندرية وتصميمه الذي يجمع بين الحداثة والعراقة. كما كان حريصًا على التعرف على مقتنيات المكتبة من الكتب والدوريات ومشروعات الرقمنة التي تقوم بها المكتبة لخدمة الباحثين والقراء. وأكد أن زيارته للمكتبة كانت مبهرة وأنه كان يحتاج وقتًا أطول للتعرف على ما تحويه من مقتنيات.


وقام الدكتور مصطفى الفقي بإهداء السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس درع مكتبة الإسكندرية، وأيضًا مجموعة من الكتب منها "ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية"، و"متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية"، و "اليونانيون وبناء مصر الحديثة". ومن جانبه أهدى رئيس وزراء اليونان مكتبة الإسكندرية كتاب "Minoan and Greek Civilization" باللغة اليونانية.

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