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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة ٢ مليون جنيه

افتتاح قسم الأورام الجديد وقاعة تدريب أطباء بمستشفى السعديين بمنيا القمح

مستشفى السعديين
مستشفى السعديين

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قسم الأورام الجديد بمستشفى السعديين بمنيا القمح بتكلفة إجمالية ٢ مليون و ٢٠٠ ألف جنيه، بالتعاون بين وزارة الصحة والمديرية والمجتمع المدني وذلك لإستقبال المزيد من الحالات المرضية وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة للمرضى ، ويأتي ذلك فى إطار دعم الدولة لتطوير المنظومة الطبية والصحية وتوفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقى الخدمات الطبية.

 

قدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة عرض تفصيلي عن قسم  الأورام الجديد وقاعة التدريب بالمستشفى والمقامين بتكلفة  ٢.٢ مليون، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني حيث تمت الإشارة الي أن القسم مقام علي مساحة ١٠٦٠م، ويسع ٣١ سرير، منهم ٥ أسرة عناية أورام، و ١٦ سرير داخلي، و ١٠ أسرة لتلقي العلاج الكيماوي والهرموني، بالإضافة إلي أنه تم تدعيم القسم بالخدمات المكملة ومنها ( أشعة فوق صوتية علي القلب (إيكو) – عيادة تغذية – عيادة الدعم النفسي لمرضى الأورام – وحدة علاج الألم – صيدلية داخلية – معمل لإجراء التحاليل الطبية لمرضي الأورام ) لافتاً إلى أنه خلال الفترة من 10 مارس 2021 وحتي الإفتتاح الرسمي تم تشغيل قسم الأورام الجديد تجريبياً وتم إجراء ٤٦ عملية جراحية لمرضي الأورام السرطانية ما بين عمليات كبرى وذات مهارة، وكذلك تقديم العلاج الكيمياوي والهرموني لعدد ٣٢ مريض، وأصبح يستخدم في القضاء علي قوائم  الإنتظار.

 

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حرص محافظ الشرقية ومرافقوه على تفقد قاعة التدريب الجديدة لأطباء الزمالة المصرية بالمستشفى والتي تم تجهيزيها لتدريب الأطباء والقوي البشرية بالمستشفي وتسع لتدريب 35 طبيب مؤكداً أنه حريص على توفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات مستشفيات الصحة التى تقدم الخدمات للمواطنين، والإرتقاء بها لتقدم خدمة علاجية ملائمة وتذليل العقبات أمام القطاع الصحى طبقاً للإمكانات المتاحة.

 

أكد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة والمجتمع المدنى لتوفير الأجهزة الطبية وتطوير الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

 

كما شهدت زيارة محافظ الشرقية لمستشفي السعديين تفقد قسمي الإستقبال والطوارئ والعناية المركزة للتأكد من مستوي الخدمة الطبية المقدمة للمرضي

 أوصى محافظ الشرقية إدارة المستشفى والعاملين بها من أطباء وأطقم تمريض بحسن استقبال المرضى والمترددين على المستشفى والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لهم.

 

 

وعلي جانب اخر فقد أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم ٣٩٩٥ لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ ، وعضوية كلاً من..مديرو إدارات (الوحدة العامة لحماية الطفل – الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الإجتماعي- الخدمة الإجتماعية بمديرية الصحة ) ومقرري وحدة حماية الطفل بمركزي كفر صقر وفاقوس.

 

 

أوضح المحافظ أن اللجنة تختص بحصر أعداد الأطفال المعثور عليهم ( مجهولي النسب) بمركزي كفر صقر وفاقوس و تم تسليمهم للأسر البديلة منذ عام ٢٠١٣ م حتي تاريخه ،مشيراً  إلى أن المجتمع يقع على عاتقه مسئولية حقوق الأطفال ( مجهولي النسب) في توفير الرعاية الكاملة بأسلوب يشبع جميع إحتياجاتهم الأساسية بما يضمن عدم معاناتهم مستقبلاً مشيراً إلى أهمية دور الأسرة البديلة في تحقيق كل ذلك من الناحية الإجتماعية والنفسية .

 

وأضاف المحافظ أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 / 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى المذكرة المقدمة من الوحدة العامة لحماية الطفل بشأن طلب تشكيل لجنة لحماية الأطفال المعثور عليهم وتم تسليمهم إلي أسر بديلة.

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