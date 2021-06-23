رئيس جامعة جنوب الوادي يطمئن على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أجرى الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، جولة تفقدية في لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للاطلاع على سير الامتحانات، تضمنت كليات "التربية النوعية، والزراعة، والطب البيطرى، والتربية الرياضية، والصيدلة، والجامعة الإلكترونية، والتربية، والعلاج الطبيعى".

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد غرباوى، خلال جولته ضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب في أداء امتحاناتهم النهائية، والتزامهم بكافة الإجراءات الاحترازية، واستمع خلال الجولة إلى آراء الطلاب حول أسئلة الامتحانات، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح في اجتيازها.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأشار غرباوى، إلى أن الجامعة أعدت كافة الترتيبات اللازمة لإنجاح سير الامتحانات، مؤكدًا حرص الجامعة بكافة كوادرها على متابعة أمور الطلاب، والوقوف على أفضل الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح غرباوى، بأن من يؤدون الامتحانات اليوم الأربعاء، طلاب الفرقة الأولى والثالثة بكليات الاعلام والتربية بقنا والتربية الرياضية والهندسة والتربية النوعية والفرقة الثانية والرابعة بكلية العلوم والفرقة الثالثة و الرابعة بكلية الزراعة والفرقة الرابعة والخامسة بكلية طب الفم و الأسنان والفرقة الثانية والثالثة بكلية العلاج الطبيعي و الفرقة الأولى و الثانية بكلية التربية بالغردقة والفرقة الأولى والثانية بالمعهد الفني للتمريض و الفرقة الأولى والثانية بكلية الصيدلة و الجامعة الإلكترونية.

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد لجان الامتحانات

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