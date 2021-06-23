جالاتا سراي وإشبيلية .. وكيل ديانج يثير الجدل حول مستقبله مع الأهلي

أثار إبراهيما كومارا وكيل المالي أليو ديانج الجدل مجددا حول مستقبل اللاعب مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة .

وقال كومارا في تصريحات خاصة لصدى البلد : " هناك اتصالات من جانب أندية جالاتا سراي التركي وريال بيتيس وإشبيلية معي منذ فترة طويلة للتعاقد مع ديانج".

وعن متابعة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للاعب وسط النادي الأهلي أكد أنه لا يوجد أي اتصالات مع مسؤولي النادي الإنجليزي ولا يعلم شيئا عن ماتداولته التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة بشأن إرسال كشافي الشياطين الحمر لمتابعة اللاعب في مباراة الإياب القادمة أمام نادي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وتابع : " ديانج شخصية رائعة ومتزنة، هو يعلم ماذا يفعل، لم أناقش معه أي عروض في الوقت الحالي بسبب إقباله على مباريات هامة مع النادي الأهلي".

وعن سؤاله عن رغبة ديانج في الإحتراف الخارجي أم البقاء في الأهلي أختتم قائلاً : " هذا سؤال صعب ولا يمكنني الإجابة عنه ، بعد نهاية الموسم هو من سيحدد الإجابة".

وكانت قناة الأهلي قد كشفت مؤخراً عن تلقى إدارة مجلس النادي الأحمر عرضا ماليا كبيرا من أحد الأندية الألمانية لضم الدبابة المالية أليو ديانج لاعب وسط فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ووفقا لبرنامج "التريند" الذي يذاع على قناة النادي الأهلي، وصل العرض قبل بداية بطولة كأس العالم للأندية وبلغت قيمته 8 ملايين يورو، وأن الإدارة الحمراء قررت رفض العرض الكبير والتمسك ببقاء أليو ديانج خلال الفترة المقبلة للحفاظ على قوام الفريق

وجدد المالي أليو ديانج تعاقده مع النادي الأهلي مطلع الموسم الجاري ليصبح متواجد في الفريق الأحمر لخمس سنوات قادمة.

يذكر أن النادي الأهلي قد فاز على نظيره الترجي التونسي بهدف للا شئ أحرزه محمد شريف وذلك في إطار ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا على ملعب الأوليمبي برادس.