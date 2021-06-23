بعد حوادث القطارات .. تفاصيل جهود وزارة النقل لتطوير السكة الحديد

وقع اليوم المهندس كامل الوزير - وزير النقل عقد تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي / الأقصر بطول 118 كم من نجع حمادي الى الأقصر. بتكلفة 110 ملايين دولار شاملة عامي الضمان والصيانة وذلك بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتحالف هيونداي روتيم – دياتيي (Rotem-Daea consortium) الكوري الجنوبي والذي سيتم تنفيذه بنظام الكتروني حديث (EIS) الحاصل على شهادة Safety integrity level ) SIL4 ) معدل امان المستوي الرابع (وهذا اعلي معدل امان في العالم).

جهود الوزارة

وأكد وزير النقل، أنه لم يجد تعاوناً كافياً من قيادات وموظفي السكة الحديد منذ توليه مهمة حقيبة النقل رغم أنه قام بتقديم كافة أنواع الدعم لهم للعمل علي النهوض بهيئة السكة الحديد ، مشيراً إلي أنه في حالة إستمرار هذا التكاسل والتخاذل سيقوم بالإستعانة بالشركات الأجنبية المتعاونة مع وزارة النقل في مجال السكة الحديد لإدارة وتشغيل خطوط هذا المرفق الحيوي الهام.

وصرح المهندس كامل الوزير، أنه تلقى تكليفات من الرئيس السيسي، كافة التعديات من حرم السكة الحديد، مؤكدا أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بالنزول من باكر لإزالة كافة التعديات المخالفة في منطقة حلوان وغيرها".