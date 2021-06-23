عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد حوادث القطارات .. تفاصيل جهود وزارة النقل لتطوير السكة الحديد

صدى البلد

وقع اليوم المهندس كامل الوزير - وزير النقل عقد تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي / الأقصر بطول  118 كم من نجع حمادي الى الأقصر. بتكلفة  110 ملايين دولار شاملة عامي الضمان والصيانة وذلك بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتحالف هيونداي روتيم – دياتيي (Rotem-Daea consortium) الكوري الجنوبي والذي سيتم تنفيذه بنظام الكتروني حديث (EIS)  الحاصل على  شهادة  Safety integrity level  ) SIL4 ) معدل امان المستوي الرابع (وهذا اعلي معدل امان في العالم).

جهود الوزارة

وأكد وزير النقل، أنه لم يجد تعاوناً كافياً من قيادات وموظفي السكة الحديد منذ توليه مهمة حقيبة النقل رغم أنه قام بتقديم كافة أنواع الدعم لهم للعمل علي النهوض بهيئة السكة الحديد ، مشيراً إلي أنه في حالة إستمرار هذا التكاسل والتخاذل سيقوم بالإستعانة بالشركات الأجنبية المتعاونة مع وزارة النقل في مجال السكة الحديد لإدارة وتشغيل خطوط هذا المرفق الحيوي الهام.

وصرح المهندس كامل الوزير، أنه تلقى تكليفات من الرئيس السيسي،  كافة التعديات من حرم السكة الحديد، مؤكدا أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بالنزول من باكر لإزالة كافة التعديات المخالفة في منطقة حلوان وغيرها".

السكة الحديد تبدل بعض عربات قطارات الوجه البحري لعربات "تحيا مصر" المحدثة

السكة الحديد حوادث القطارات تطوير السكة الحديد هيئة السكة الحديد المهندس كامل الوزير نظم الإشارات

موضوعات متعلقة

انتصار للفقراء .. قطار "حيارة كريمة" يصل قرى الفرافرة.. والأهالي: شكرا للرئيس السيسي.. فيديو

حقيقة تعديل مواعيد الامتحانات بجامعة حلوان بعد تأخير قطارات المترو

ترشيحاتنا

يورو 2020.. سيرجيو بوسكيتس يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة إسبانيا وسلوفاكيا

القباج: مد مظلة وزارة التضامن لـ فئات أكثر من الشعب .. فيديو

ننشر تفاصيل تخصيص جناح لـ وزارة التربية والتعليم في معرض الكتاب 2021

قرار حاسم من اتحاد الكرة بشأن مباريات دورى القسم الثاني

الزراعة: مصر لديها مشروعات ضخمة متميزة للإنتاج الداجني..فيديو

بعد حوادث القطارات .. تفاصيل جهود وزارة النقل لتطوير السكة الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

ماذا قالت.. فيديو لـ حنين حسام قادها إلى السجن 10 سنوات

وزارة الداخلية: إنشاء 8 سجون مركزية في 4 محافظات.. تفاصيل

طالب مصري يخترع نظارة متطورة تعمل على تحويل الصوت إلى لغة إشارة

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

صدمة.. ليفربول يحسم مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

بعد قنبلة الغندور .. 3 أسباب تقرب رمضان صبحي من الزمالك فى الصيف

إجراءات حاسمة بـ مطار القاهرة وداخل الطائرات.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة الفتوش.. خطوة بخطوة

أعراض مرض الأميبات وطرق علاجه

الإسكان تنشط.. حملات موسعة لضبط المخالفات ومنع العشوائيات في الشروق.. وطرح 45 محلاً تجارياً و17 وحدة و4 صيدليات بالقاهرة وأسيوط الجديدة

مصر للطيران تستخدم أجهزة جديدة لتعقيم الطائرات لمواجهة كورونا.. صور

فيديو

عم سيد مروض تماسيح منذ 20 سنة: أتأذيت منهم بس بحبهم .. فيديو

وزير الري يتفقد المشروعات التنموية في جنوب السودان.. فيديو وصور

مصنوعة من الألماس.. ياسمين صبري تتزين بأغلى الساعات والمجوهرات

ظهر واختفى.. قصة تمثال الشيطان في شوارع الإسماعيلية

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

د. فتحي حسين يكتب: الحياة الخاصة للمواطنين.. خط أحمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ