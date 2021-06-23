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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محافظ المنيا: نبذل قصارى الجهد لإزالة كافة المعوقات أمام مشاريع حياة كريمة

اللواء اسامة القاضي
اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن تعليمات القيادة السياسية هي العمل علي حل أي عقبات أو مشكلات تتعلق بمشروع العمل علي تطوير الريف المصري، ضمن مبادرة حياة كريمة.

 

وأضاف محافظ المنيا ، خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، أنه شخصيا يعمل على تنفيذ تلك التعليمات ، ومن أجل ذلك نعقد اجتماع اسبوعيا لحل كافة المشاكل والعقبات وعلي رأسها توفير أي أراضي لمشروعات الصرف الصحي بتلك القري التي تقوم بها مبادرة حياة كريمة ، مشيرا  إلي أنه يجمع كافة مسؤلي المحافظة لإيجاد الحلول الفورية ، وهو ما نتج عنه توفير أراضي لأكثر من 90 بالمائة لتلك المشروعات علي أرضي المحافظة.

 

وأشار إلى أن مركزي مطاي وسمالوط تم تنفيذ مشروعات صرف صحي، بها بإجمالي عدد 24 مشروعا وبتكلفة 962 مليون جنية ضمن مبادرة حياة كريمة.

 

من جانبه، أكد عادل لطفي مدير تخطيط مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أن التعليمات هي العمل علي توفير أراضي لمشروعات مبادرة حياة كريمة بالريف المصري، ومن أجل ذلك نعمل علي تجميع كافة الخدمات بمبني واحد متعدد الطوابق لتوفير الأراضي لأن توفير الأراضي سواء من أملاك الدولة العامة أو الخاصة أمر حتمي لتنفيذ مبادرة حياة كريمة.

 

جاء ذلك ردا علي طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي ملك، والتي ناقشتة لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب احمد السجيني وبحضور اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا والذي طالب فيه بالعمل علي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير اراضي لاقامة محطات معالجة ورفع للصرف الصحي بمركزي سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا.

 

من جانبه، أثني النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة ، علي طريقة عرض النواب لطلبات الاحاطة الخاصة بهم قائلا النواب مذكرين جيدا.

 

كما أثني علي ردود المحافظ  قائلا: "المحافظ مجهز نفسه ، ومتابع من أجل ذلك الجلسة ، وأنا شخصيا مستمع بها".

تطوير الريف المصري مبادرة حياة كريمة لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب مشروعات الصرف الصحي مطاي سمالوط حياة كريمة محافظ المنيا

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