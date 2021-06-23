عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ الوادي الجديد ورئيس الجامعة يتفقدان مبنى كلية الطب البشرى ..صور

اثناء تفقد مبني الكليه
اثناء تفقد مبني الكليه

تفقد اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد  والأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة مبنى كلية الطب البشرى.

حيث تفقد محافظ الوادي الجديد ورئيس الجامعة والسادة نواب رئيس الجامعة والسيدة نائب السبد المحافظ ومدير الإدارة الهندسية بالجامعة تفقدوا أروقة الكلية وشهد المحافظ اعمال التأثيث وفرش مكاتب الكلية وقاعات المحاضرات .

اقرا أيضا:

سر الخصم للموظفين .. محافظ الوادي الجديد: المحافظة أقل إصابة بكورونا

واستمع السيد المحافظ الى شرح من السيد رئيس الجامعة الى مكونات المبنى الذى يضم مكاتب للسادة عميد ووكلاء الكلية ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس وقاعات المحاضرات والمعامل الذى يتم تأثيثها بأحدث الأجهزة الحديثة وأجهزة التحكم والمراقبة والسلامة.

حيث أشاد محافظ الوادي الجديد لما شاهدة اليوم بمبنى كلية الطب البشرى بالمبنى الإداري لديوان عام المحافظة القديم مقدما الشكر لرئيس الجامعة والساده نواب رئيس الجامعة والشركة المنفذة لأعمال الصيانة والترميم لمبنى كلية الطب البشرى الذى أصبح تحفة معمارية بمدينة الخارجة.

محافظ الوادي الجديد يعلن موعد نقل الهيئات لمجمع المصالح الحكومية

من جانب اخر أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، امس  الثلاثاء، عن بدء نقل المصالح والهيئات والدواوين الحكومية والخدمية لمجمع المصالح الحكومية المميكن شمال مدينة الخارجة في العام المقبل اعتبارًا من يونيو 2022م.

أكد الزملوط، خلال ترأسه المجلس التنفيذي، أن المحافظة تعاقدت مع شركة متخصصة لمشروع الأرشفة الإلكترونية تتولى اعمال التحول الرقمي وتحديث منظومة العمل بالديوان والمصالح الحكومية لنقل جميع الهيئات والدواوين الحكومية لمجمع المصالح المميكن.

كما وجه الزملوط، مديرة هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بدراسة تنفيذ قاعة مكيفة ومجهزة على أعلى مستوى في المقر المخصص لمديرية التربية والتعليم بمجمع المصالح لكون قاعة كونترول وتصحيح للامتحانات المختلفة.

كما كرم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مديرة مركز معلومات المحافظة نجلاء عبد الرحمن، بعد حصول مركز المعلومات  على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة مراكز المعلومات بدواوين المحافظة.

أكد الزملوط، أن المحافظة حريصة على تكريم المتميزين في كافة المجالات تشجيعا لهم وحرصا على دعم كافة أشكال الإبداع والإتقان في العمل.

0f2493d6-1fb6-47f5-8b7f-a4dfe6317036 (1)
0f2493d6-1fb6-47f5-8b7f-a4dfe6317036 (1)
1
1
3d77b6d0-72e2-4c87-b5e2-15d2c4f5472c
3d77b6d0-72e2-4c87-b5e2-15d2c4f5472c
c28e5a50-36a1-4cbd-835b-ac02adad24aa
c28e5a50-36a1-4cbd-835b-ac02adad24aa
d3c69313-6345-49fc-94f4-93a48da4e40e
d3c69313-6345-49fc-94f4-93a48da4e40e
محافظ الوادي الجديد رئيس الجامعة محافظة الوادي الحديد كلية الطب البشري مبني كلية الطب منشات الكلية

موضوعات متعلقة

تشغيل 35 مسجدا و17 مدرسة بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

طفل من دار أيتام يفوز بـ جائزة الدولة للمبدع الصغير

الوزراء يوافق على إعادة تخصيص أراضي أملاك دولة لأغراض خدمية وتنموية

فأر يستغيث .. مُربي زواحف يلتقط صورًا مرعبة لـ ثعبان يلتهم فريسته

العناني يلتقي وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة ومفوض الحكومة الفيدرالية للسياحة بألمانيا

تغزل فى الأهلي.. حازم إمام يغري فرجاني ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

جالاتا سراي وإشبيلية .. وكيل ديانج يثير الجدل حول مستقبله مع الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قنبلة الغندور .. 3 أسباب تقرب رمضان صبحي من الزمالك فى الصيف

قرار جمهوري بزيادة المعاشات اعتبارًا من يوليو المقبل بنسبة 13%

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

بعد خطاب الجبلاية .. الكاف يبحث تقديم موعد نهائى دوري أبطال إفريقيا

قابلة للزيادة.. تفاصيل جديدة عن أسعار البنزين| تطبق أول يوليو

مفاجأة.. ما سر مرض عماد متعب ومما يعاني ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصف العراق.. إسرائيل تنشر وثائق استهداف مفاعل نووي بعهد صدام لأول مرة

عالم ثالث في عاصمة النور.. حديقة إيول بؤرة للمخدرات والتسول والإجرام بباريس

مرتضى منصور يعلن عودة صفحته الرسمية: "انتظروا فيديو مهم"

الزمالك يهزم المقاصة بثنائية أوباما ويتأهل لنصف نهائي الكأس .. صور

فيديو

ظهر واختفى.. قصة تمثال الشيطان في شوارع الإسماعيلية

عيب خلقي.. ماعز برأس قرد تثير الخوف في أسيوط

بعد الحكم عليها غيابيًا .. ماذا قالت حنين حسام لـ الرئيس السيسي؟

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

المزيد

ساحة رأي

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

د. فتحي حسين يكتب: الحياة الخاصة للمواطنين.. خط أحمر

طلعت القاضي يكتب: الأهلي بين السكون وضجيج الأزمات

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ