محافظ الوادي الجديد ورئيس الجامعة يتفقدان مبنى كلية الطب البشرى ..صور

تفقد اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد والأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة مبنى كلية الطب البشرى.

حيث تفقد محافظ الوادي الجديد ورئيس الجامعة والسادة نواب رئيس الجامعة والسيدة نائب السبد المحافظ ومدير الإدارة الهندسية بالجامعة تفقدوا أروقة الكلية وشهد المحافظ اعمال التأثيث وفرش مكاتب الكلية وقاعات المحاضرات .

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واستمع السيد المحافظ الى شرح من السيد رئيس الجامعة الى مكونات المبنى الذى يضم مكاتب للسادة عميد ووكلاء الكلية ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس وقاعات المحاضرات والمعامل الذى يتم تأثيثها بأحدث الأجهزة الحديثة وأجهزة التحكم والمراقبة والسلامة.

حيث أشاد محافظ الوادي الجديد لما شاهدة اليوم بمبنى كلية الطب البشرى بالمبنى الإداري لديوان عام المحافظة القديم مقدما الشكر لرئيس الجامعة والساده نواب رئيس الجامعة والشركة المنفذة لأعمال الصيانة والترميم لمبنى كلية الطب البشرى الذى أصبح تحفة معمارية بمدينة الخارجة.

محافظ الوادي الجديد يعلن موعد نقل الهيئات لمجمع المصالح الحكومية

من جانب اخر أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، امس الثلاثاء، عن بدء نقل المصالح والهيئات والدواوين الحكومية والخدمية لمجمع المصالح الحكومية المميكن شمال مدينة الخارجة في العام المقبل اعتبارًا من يونيو 2022م.

أكد الزملوط، خلال ترأسه المجلس التنفيذي، أن المحافظة تعاقدت مع شركة متخصصة لمشروع الأرشفة الإلكترونية تتولى اعمال التحول الرقمي وتحديث منظومة العمل بالديوان والمصالح الحكومية لنقل جميع الهيئات والدواوين الحكومية لمجمع المصالح المميكن.

كما وجه الزملوط، مديرة هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بدراسة تنفيذ قاعة مكيفة ومجهزة على أعلى مستوى في المقر المخصص لمديرية التربية والتعليم بمجمع المصالح لكون قاعة كونترول وتصحيح للامتحانات المختلفة.

كما كرم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مديرة مركز معلومات المحافظة نجلاء عبد الرحمن، بعد حصول مركز المعلومات على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة مراكز المعلومات بدواوين المحافظة.

أكد الزملوط، أن المحافظة حريصة على تكريم المتميزين في كافة المجالات تشجيعا لهم وحرصا على دعم كافة أشكال الإبداع والإتقان في العمل.

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