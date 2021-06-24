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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبرزها تطوير العشوائيات..7 اختصاصات للجنة الإسكان بـ مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور، ووفقاً لأحكام  اللائحة الداخلية له ، والتى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وتنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس النواب، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين حقوق وواجبات الأعضاء، والإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات.

 

ونصت المادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه :"  بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بكل لجنة .

 

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اختصاصات لجنة الإسكان والمرافق العامة

 

وتختص لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالقيام بالأعمال الآتية:

 

 1- التعمير الحضرى والريفى.

 

 2- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى.

 

 3- المرافق العامة. 

 

4- مواد البناء.

 

 5- التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة. 

 

6- التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.

 

 7- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير. 

 

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الإسكان والتعمير.

 

 

 

 

مجلس النواب اللائحة الداخلية اللجان النوعية اختصاصات لجنة الإسكان والمرافق العامة

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