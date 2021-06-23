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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشوب حريقين بمنزلين في سوهاج وامتدادهما إلى 4 أحواش

ارشيفية
ارشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، برئاسة العميد حسام المصري، مدير الإدارة بالإقليم، على حريقين منفصلين الأول بمركزين بالمحافظة.

الحريق الأول بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج والحريق الثاني بمركز شرطة طما شمالي سوهاج، دون حدوث أي إصابات بشرية.

 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، بنشوب بلاغين حريقين منفصلين أحدهما بدائرة مركز دار السلام والآخر بمركز طما.

 

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملِك ربة منزل وتقيم بذات الناحية وإمتد لحوشين مجاورين ملِك سائق ومُسن بالمعاش ويقيمان بذات الناحية وتم الدفع  بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية.

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وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم ورجحوا أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بمنزل الأولى وأضافوا باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفوا الشبهة الجنائية.

 

وجاء البلاغ الثاني بدائرة مركز شرطة طما بنشوب حريق بمنزل  دائرة المركز انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك ربة منزل وتقيم بذات الناحية وامتد لحوش مجاور ملك عامل ويقيم بذات الناحية.

 

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم ورجحا أن يكون سبب الحريق تطاير شرر من موقد بلدي بمنزل الأولي، وأضافا باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص، وأفلاق النخيل ونفيَ الشبهة الجنائية.

حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج حريقين أحواش نشوب مركزين

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