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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مياه القاهرة: الانتهاء من توسعات خزان شبرا الخيمة

مياه الشرب بالقاهرة
مياه الشرب بالقاهرة

صرح المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، بأن الشركة انتهت أمس، الثلاثاء، من أحد أكبر مشروعات التوسعات بـ محطة مياه شبرا الخيمة، والذى يتمثل فى إضافة ٣٠٠٠٠ متر مكعب لـ الطاقة التخزينية للمحطة لتصل إلى ٦٠٠٠٠ متر مكعب، وذلك من خلال ربط الخزان الأرضى الجديد.

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محطة مياه شبرا الخيمة

جدير بالذكر أنه تم البدء فى مشروع التوسعات بـ محطة مياه شبرا الخيمة عام ٢٠١٢ حتى الانتهاء منه أمس، الثلاثاء الموافق ٢٣-٦-٢٠٢١.

 

وأوضح  المهندس مصطفى الشيمى أن المشروع مر بمراحل وعمليات فنية وهندسية صعبة للغاية، كان أخطرها عملية ربط الخزان الجديد ببيارة المياه المرشحة على خط المياه قطر ١٨٠٠مم وقد تم الانتهاء بفضل الله ومجهودات وسواعد العاملين والكوادر والقيادات الفنية بالشركة.

 

محطات الطاقة الشمسية  

فيما أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لـ مياه الشرب والصرف الصحي، الاهتمام بالتوسع فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية لترشيد ومتابعة استهلاكات الطاقة الكهربائية، لا سيما في المباني والمواقع الإدارية.

 

وأوضح رئيس الشركة القابضة لـ مياه الشرب والصرف الصحي أن إدارة الطاقة إحدى الإدارات المستحدثة ضمن قطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة لدعم التكنولوجيات الجديدة والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، والتي نجحت في تنفيذ 5 محطات للطاقة الشمسية بالشركات التابعة، وتستهدف إضافة إجمالي قدرة 1 ميجا وات بحلول نهاية هذا العام، والوصول لقدرة 5 ميجا وات في غضون 5 سنوات، ما يمثل نسبة 1% من إجمالي استهلاك محطات الشركة القابضة  للطاقة الكهربائية.

 

وقال  المهندس ممدوح رسلان إنه جار التوسع فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية وتنفيذ محطة بالمبني الإداري بشركة المنيا بقدرة 60 كيلو وات، وجار تنفيذ محطة أخرى بقرية الكمال 7 بقدرة 220 كيلو وات، وذلك طبقا لخطة الشركة القابضة لتنفيذ 1 مجيا وات محطات طاقة تسهم في ترشيد ومتابعة استهلاكات الطاقة الكهربائية.

 

وأضاف  رئيس الشركة القابضة لـ مياه الشرب والصرف الصحي أنه جار التوسع فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية وتنفيذ محطة بالمبنى الإداري بشركة المنيا بقدرة 60 كيلو وات، وجار تنفيذ محطة أخرى بقرية الكمال 7 بقدرة 220 كيلو وات، وذلك طبقا لخطة الشركة القابضة لتنفيذ 1 ميجا وات محطات طاقة تسهم في ترشيد ومتابعة استهلاكات الطاقة الكهربائية. 

مياة محطة مياه شبرا الخيمة الخزان الأرضى الجديد محطات الطاقة الشمسية الطاقة الكهربائية

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