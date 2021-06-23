عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أصبحت لساعات من أغني أغنياء أمريكا

كشف غموض عثور سيدة أمريكية على مليار دولار في حسابها.. اعرف القصة

كشف غموض عثور سيدة
كشف غموض عثور سيدة أمريكية على مليار دولار في حسابها

أثار خبر عثور سيدة أمريكية على مبلغ يقارب المليار دولار حيرة كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية. 

 

تفاصيل القصة الغريبة 

ووفقا لما ذكرته قناة «WFLA-TV»، فؤجئت جوليا يونكوسكي، من لارجو بمدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية وهي تأخذ من حسابها البنكي مبلغ  20 دولارًا، بأنه يوجد في حسابها رصيد يصل إلى نحو مليار دولار.

 

وأوضحت «يونكوسكي» للقناة الأمريكية أنه بعد إتمام عملية السحب التي بلغت 20 دولارًا قامت بالاستعلام عن الرصيد الموجود في حسابها البنكي لتصدم بوجود مبلغ يقدر بـ 999985855.94 دولار.

 

وعبرت السيدة الأمريكية عن شعورها بالهلع من وجود مثل هذا المبلغ، قائلةً: «أعلم أن غالبية الناس سيعتقدون أني فزت بجائزة اليانصيب، لكنني شعرت بالرعب، خاصة أنها قرأت قصصًا لأشخاص أخذوا هذه الأموال أو سحبوا منها ليضطروا لاحقا لتسديد هذه المبالغ للبنك، مما أثار رعبي كتهدي سيبراني». 

جوليا يونكوسكي

التواصل مع البنك 

ورغم أنه بهذه الصدفة الغريبة تصبح المرأة من أغني أغنياء أمريكا حيث تأتي في الترتيب الـ 615  إلا أنها سعت بشدة إلى التواصل مع البنك لتوضيح حقيقة هذا الحساب البنكي الجديد. 

وبسبب نظام الرد الآلى ظلت السيدة الأمريكية لا تعرف حقيقة ما حدث حيث أوضح لها البنك في وقت لاحق أن ما حدث كان تجميدًا  لحسابها بسبب مخاوف الاحتيال.

بنك التنمية الأفريقي: توفير 3 مليارات دولار لدعم الصناعات الدوائية في القارة

برلماني يثمن دور بنك الإسكان فى دعم مبادرة تحويل المخابز للعمل بالغاز

البنك يوضح الحقيقة 

وفي حديث إلى القناة الأمريكية، أوضح متحدث باسم البنك أن مبلغ 999،985،855.94 دولارًا لم يكن رصيدًا إيجابيًا وكان في الواقع رصيدًا سلبيًا يقارب المليار دولار.

ونبه أن السبب وراء ذلك هو منع شكوك بوجود احدى طرق الاحتيال المستخدمة عن طريق تجميد حسابها، وهذا هو سبب عدم تمكن السيدة من سحب أي أموال.

وكان سبب تنفيذ أسلوب منع الاحتيال هو أن زوج جوليا الراحل مالكًا مشتركًا للحساب المصرفي، وعندما حاولت استخدامه سجله البنك كنشاط مشبوه.

رصيد البنك


يا فرحة ما تمت 

وتم تجميد حساب جوليا بالفعل، ولم يكن به مبلغ المليار دولار، كما أن الأشخاص مطالبون بإكمال عدد من المستندات في مثل هذه الحالة لتجنب تجميد حساب مصرفي مشترك.

واختتمت جوليا التي  ناشدت البنك سابقًا لإعادة ما اعتقدت أنه مليار دولار تقريبًا إلى مالكه الشرعي بإنها تأمل في أن يتم استخدام تجربتها كدرس تعليمي للآخرين. 
 

 

أمريكية مليار دولار حساب بنكي سيدة أمريكية مواقع التواصل الاجتماعي ولاية فلوريدا اغني جائزة اليانصيب

ترشيحاتنا

إجراءات مشددة داخل المطارات وعلى مصر للطيران لمواجهة كورونا.. فيديو وصور

الأضرار الناجمة للزوجة عند تعرضها لـ الاغتصاب الزوجي

يوتيوب: أشهر 10 سيارات فى العالم.. و نصيب الأسد لـ تسلا

ضبط 15 موبايل مع طلاب في لجان امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

قرار جمهوري.. تعيين محمد جاد لأثيوبيا وعمرو الشربينى سفيرا مفوضا فى قطر

طارق شوقي: ترتيب التعليم الفني والتدريب المھني المصري الـ80 من 138 دولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الأهلي .. اتجاه قوي في الكاف لتعديل موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

تحرش بـ قاصرات| اتهام جديد يواجه تميم يونس بعد الاغتصاب الزوجي

ماذا قالت.. فيديو لـ حنين حسام قادها إلى السجن 10 سنوات

بعد قنبلة الغندور .. 3 أسباب تقرب رمضان صبحي من الزمالك فى الصيف

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

قرار جمهوري بزيادة المعاشات اعتبارًا من يوليو المقبل بنسبة 13%

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج جرثومة المعدة ..أسباب ظهورها وأعراضها وطرق الوقاية منها

قصف العراق.. إسرائيل تنشر وثائق استهداف مفاعل نووي بعهد صدام لأول مرة

عالم ثالث في عاصمة النور.. حديقة إيول بؤرة للمخدرات والتسول والإجرام بباريس

مرتضى منصور يعلن عودة صفحته الرسمية: "انتظروا فيديو مهم"

فيديو

ظهر واختفى.. قصة تمثال الشيطان في شوارع الإسماعيلية

عيب خلقي.. ماعز برأس قرد تثير الخوف في أسيوط

بعد الحكم عليها غيابيًا .. ماذا قالت حنين حسام لـ الرئيس السيسي؟

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

المزيد

ساحة رأي

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

د. فتحي حسين يكتب: الحياة الخاصة للمواطنين.. خط أحمر

طلعت القاضي يكتب: الأهلي بين السكون وضجيج الأزمات

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ