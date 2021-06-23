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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قبل ساعات من انطلاقها.. تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

بوستر مهرجان أسوان
بوستر مهرجان أسوان الدولي

تنطلق في التاسعة من مساء الخميس فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة والتي تحمل اسم دورة النيل بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة وحشد كبير من نجوم وصناع السينما.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان أسوان 

ويقام حفل الافتتاح في مسرح مكشوف على ضفاف النيل بفندق توليب أسوان وسط إجراءات احترازية كبيرة، ويقدم الحفل المذيعة آية الغرياني التي سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، ويقوم بالإخراج المسرحي هشام عطوة، فيما يتولي المخرج عبد الرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيوني علي الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.

ويتضمن حفل الافتتاح تكريم الدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة ويمنحها جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، كما يقوم كذلك بتكريم الدكتورة فايزة الخرافي أول رئيسة جامعة في العالم العربي بمنحها جائزة الريادة.

كما يكرم المهرجان في حفل افتتاحه النجمة الفرنسية ماشا مريل، والنجمة إلهام شاهين، والنجمة الشابة دنيا سمير غانم والمخرجة ساندرا نشأت والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار وخبيرة الأرشيف السينمائي مني البنداري.

وكانت إدارة مهرجان أسوان قد قررت إهداء الدورة الخامسة لاسم المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي والكاتبة الكبيرة كوثر هيكل، تقديرا لما قدمتاه طوال رحلتهما من عطاء وإبداع فني مميز.

ويعقد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبي واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ونقابة السينمائيين ومؤسسة أكت.

مهرجان أسوان 

مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن قائمة الأفلام المشاركة بمسابقة الأفلام الطويلة في الدورة الخامسة للمهرجان، وقال الناقد أندرو محسن المدير الفني للمهرجان": "يتنافس على جوائز دورة هذا العام 12 فيلماً من 16 دولة، بينها 4 أفلام تسجيلية، وفيلم تحريك، ونسعد بضم فيلمين مصريين لمخرجتين، في عرضهما العالمي الأول، وأول الأفلام المشاركة في المسابقة الفيلم المصري التسجيلي "من وإلى مير" سيناريو وإخراج ماجي مرجان، في عرضه العالمي الأول".

وخلال الفيلم تذهب المخرجة لتزور مير، القرية التي ولد فيها أجدادها، المكان الذي تركوه لكن ظلوا مرتبطين به. ولكن حينما تزور مير حاليا تكتشف مكان يريد أغلب سكانه أن يتركوه.

وأكد أندرو أن مصر تشارك أيضا في المسابقة بالفيلم التسجيلي "أحلام منسية" سيناريو وإخراج مروة الشرقاوي، في عرضه العالمي الأول. وتتابع الأحداث شاب ثلاثيني شاعر عامية موهوب يكتشف في وسط مسيرة تألقه الفنية بعد ثورة يناير أنه مريض فشل كلوي حاد، فتبدأ رحلة يكافح فيها دفاعا عن أبسط حقوقه الإنسانية أثناء حياته اليومية التي يقضي أغلب ساعاتها بين المستشفيات، ويستكشف الفيلم رحلة مليئة بالمفاجآت تتبع فيها الكاميرا مشاعر متباينة بين خوف وأمل وكوميديا السوداء.

وأضاف أندرو: يشارك أيضا في المسابقة الفيلم الروائي الياباني "أرستوقراط" (Aristocrats) سيناريو وإخراج سودي يوكيكو، في عرضه الأول في إفريقيا والشرق الأوسط. وتدور الأحداث حول امرأتان من خلفيات مختلفة إلى حد كبير، ولكنهما تتنازعان الرجل نفسه، ويصور الفيلم الحياة في العاصمة لسيدتين من طبقات اجتماعية مختلفة.

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غدا.. انطلاق الدورة الخامسة من مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة

لجان تحكيم الجوائز الموازية لمهرجان أسوان

ترأس المخرجة الفلسطينية نجوي نجار لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي من بين الأفلام المشاركة بمسابقة الفيلم الطويل، وتضم اللجنة في عضويتها الفنان شريف رمزي والإعلامية المغربية فاطمة النوالي رئيسة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي والمخرج والمنتج شريف مندور. 

وتضم لجنة تحكيم جائزة الفيلم المصري الفنانة التونسية درة والفنان أحمد مجدي والمنتج هشام سليمان.

واستحدث المهرجان هذا العام مسابقة جديدة لأفلام الورش التي ينظمها علي مدار العام، ويعرض خلالها الأفلام التي أنجزها طلاب الورش تحت إشراف مدربيهم وتضم اللجنة في عضويتها الفنانة سلوي محمد علي والفنان أحمد وفيق والمنتج صفي الدين محمود .

من جهة أخري تشكلت لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين هذا العام برئاسة الناقدة ماجدة موريس وعضوية الناقد خالد محمود والناقد محمد سيد عبد الرحيم.

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