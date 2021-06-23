رئيس جامعة بورسعيد يتفقد سير امتحانات كليات التربية والعلوم وتكنولوجيا الإدارة

تفقد الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد يرافقه الدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021 لعدد من كليات الجامعة.

بدأ رئيس جامعة بورسعيد جولته الميدانية بتفقد سير أعمال امتحانات الفرقة الأولى جميع الشعب بكلية التربية حيث استقبله الدكتور محمد محمد سالم عميد كلية التربية، وتابع رئيس الجامعة حالة اللجان والطلاب والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالكامل لمواجهة فيروس كورونا المستجد

واطمأن رئيس جامعة بورسعيد على التطبيق الحازم للتباعد الآمن وارتداء الطالب الكمامة بالإضافة إلى التهوية والتعقيم وتجهيز وتوزيع اللجان على المدرجات والقاعات.



عقب ذلك تفقد رئيس جامعة بورسعيد سير أعمال امتحانات كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات، وكان في استقباله الدكتور إيهاب طلبة عميد الكلية وخلال الجولة في لجان المستوى الثالث أطلع رئيس الجامعة على توفير الرعاية الكاملة للطلاب بما يضمن توفير جميع وسائل الراحة وانتظام سير الامتحانات وتهيئة المُناخ النفسي المناسب لأبنائنا الطلاب.

و تحدث رئيس الجامعة مع الطلاب وحثّهم على التركيز والاجتهاد متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.



وفى ختام الجولة تفقد رئيس الجامعة سير أعمال امتحانات الفرقة الأولى والبرنامج النوعي الجديد ( الحوسبة والمعلوماتية الحيوية) بكلية العلوم وكان في استقباله الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور مجدى البنا عميد كلية العلوم.



وأشاد رئيس الجامعة بالتزام الجميع بتنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية المشددة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة وتوفير الرعاية الطبية وانتظام أعمال الكنترولات وسير أعمال الامتحانات بهدوء.



وأكد رئيس جامعة بورسعيد أن سير أعمال الامتحانات يسير بانتظام وفق الضوابط التي أقرها مجلس الجامعة، مشدداً على تواجد أستاذ المادة للرد على أي استفسارات من الطلاب مؤكدا حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة على عقد الامتحانات في ظل توفير كافة إمكانيات الجامعة من رعاية وخدمات.



وتفقد رئيس الجامعة المرحلة النهائية للمبنى الإداري الجديد الملحق لكلية العلوم والذى سيكون إضافة كبيرة للكلية والذى سيتم تجهيزه على مستوى عالي بما يتماشى مع المستجدات الإدارية الجديدة

وأكد رئيس الجامعة ان إدارة الجامعة وفرت له كافة الإمكانات ليكون مبنى متطور تمهيدا لافتتاحه

الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بجامعة بورسعيد.

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