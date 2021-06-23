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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 9 أطباء وفنيين وسائق في انقلاب ميكروباص بطريق الغردقة رأس غارب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهد طريق الغردقة رأس غارب انقلاب سيارة ميكروباص تقل لجنة من مديرية الصحة بالبحر الأحمر مكونة من 9 أطباء و2 فنيين بالإضافة إلى السائق حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام وتولت النيابة التحقيق.

 كانت قد تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر إخطارا من مرفق إسعاف البحر الأحمر انقلاب ميكروباص وبه تسع أطباء واثنين فنيين بالإضافة إلى السائق حيث اختلت عجله القيادة في يد السائق وذلك في منطقه رأس شقير القريبة من مدينة رأس غارب.

 انتقلت على الفور سيارات الإسعاف التي قامت بنقل الأطباء إلى مستشفى الغردقة العام 

وانتقل أيضا على الفور وكيل وزاره الصحة بمحافظة البحر الأحمر الذي كان في استقبال الأطباء المصابين في الحادث وتم الكشف عليهم حيث تبين وجود 3 حالات بها بعض الكسور إلى جانب استقرار باقي الحالات

الغردقة رأس غارب انقلاب ميكروباص اطباء سائق البحر الأحمر حوادث البحر الأحمر

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