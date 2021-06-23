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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تغذية تكشف عن طرق التخسيس السليمة للجسم

طرق التخسيس
طرق التخسيس

قالت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية العلاجية، إنه يوجد وظائف هي المسئولة عن الحرق داخل جسم الإنسان وهي، الغدة الدرقية والرحم والمرارة، مضيفةً أن بعد سن الأربعين بعد انقطاع الدورة الشهرية عند المرأة يحدث اضطراب في هرمون الاستروجين عند المرأة، فيحدث خلايا دهنية زيادة حول الخصر.

 

وأضافت “دعاء سهيل”  خلال لقائها ببرنامج "مش بالحجم" المذاع على قناة " صدى البلد" أنه يجب على المريض أخذ كورس العلاج لتدمير الخلايا الدهنية ، منوهةً إلى أن أهم شيء في كورس العلاج أن تكون المادة الفعالة التي يحتوي عليها نوع العقار تخدم وتناسب الحالة الصحية.

 

وأوضحت خبيرة التغذية، أنه لا بد أن يحتوي كورس العلاج لتدمير الخلايا الدهنية على حوارق مثل خلاصة الراسبيرى" عشب الراسبيري" ، موضحةً أن كل الدراسات أثبتت أنه من أعلى أنواع الحوارق، ويوجد أيضاً الشاى الأخضر والبرتقال المر.

 

كما قالت دكتور دعاء سهيل، إن أى طبيب تغذية حتى ينجح مع مريضه لا بد من العمل على 3 محاور رئيسية وهي: التشخيص الجيد، والتعرف على الأسباب الخاصة بكل مريض تؤدي به إلى السمنة، وكم السعرات الحرارية التى تحتوى عليها الوجبة.

 

وأضافت أن أغلب المرضى سبب السمنة لديهم الأكل الكثير خارج المنزل ، لذلك لابد من عمل كورس يناسب الفئة العمرية للمريض، مشددة على ضرورة غلق شهية مريض السمنة بمادة عشبية آمنة على الصحة، حتى يستطيع مريض السمنة تقليل ما يتناوله من طعام دون إجبار.

 

وأكدت خبيرة التغذية العلاجية، على ضرورة العمل على خفض السمنة بمدرسة الكميات وليس النوعيات، وهذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال العمل على غلق شهية مريض السمنة، وبالتالي عدم منعه من تناول أي طعام، لأن غلق الشهية يُقلل ما يتناوله من طعام.

وأشارت  خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن السمنة تُزيد من الخلايا الدهنية على القلب، وهذا الأمر مضر للغاية، موضحة أن الكرش هو أخطر أنواع السمنة.

خبيرة التغذية المراة الحالة الصحية الشاى الأخضر هرمون الأستروجين الغدة الدركية مش بالحجم جسم الإنسان الدورة الشهرية

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