بث مباشر لمراجعة مادة الفيزياء للثانوية العامة على منصة "حصص مصر"

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن منصة حصص مصر تقدم اليوم بث مباشر جديد لـ طلاب الثانوية العامة “ طلاب الصف الثالث الثانوي”.

وقالت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، “تابعوا منصة حصص مصر اليوم الاربعاء في تمام الساعة 7 مساءً، لمراجعة فيزياء الثانوية العامة”.

ومن المقرر أن يقدم هذا البث المباشر أمل قطب والتي تعد من أشهر المعلمين المتخصصين في مادة الفيزياء في وزارة التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم “سيتاح لطلاب الثانوية العامة المتابعين لهذا البث المباشر، كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عنها أثناء البث المباشر”.

جدير بالذكر أن منصة حصص مصر، هي خدمة مميزة تقدمها وزارة التربية والتعليم المصرية للطلاب ، ويمكن لمن يهمه الأمر متابعتها الآن من خلال الرابط التالي: www.hesas.eg

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الاحصائيات الرسمية كشفت عن الإقبال الكبير لطلاب المدارس على الدخول على منصات التعليم الإلكترونية.

وقال الوزير: "الأرقام التفرح"، وأضاف أنه من أبرز الاحصائيات المفرحة ما يلي :

وصل عدد مشاهدات قناة مدرستنا 1 على يوتيوب من أكتوبر لـ مايو، 14.5 مليون مشاهدة.

وصل عدد مشاهدات قناة مدرستنا 2 على اليوتيوب، 5 ملايين مشاهدة في 3 أسابيع فقط.

وصل عدد المشاهدات منصة ذاكر على بنك المعرفة المصري، لـ 462 مليون.

وقال وزير التعليم: هذه الأرقام تؤكد أن الطلاب اصبحوا يتعلموا بشكل جديد ويتفاعلوا مع المنصات الإلكترونية بسهولة.

واستكمل وزير التعليم تصريحاته قائلا: “مفيش طالب كتب لنا شكوى من منصات الوزارة وكل الطلبة الذين ذاكروا بهذه الطريقة سيكون مستواهم أفضل”.

وزير التعليم : الدولة استثمرت خلال السنوات الماضية في تطوير العملية التعليمية

وأكد وزير التعليم، أن الدولة استثمرت خلال السنوات الماضية في تطوير العملية التعليمية قبل انتشار جائحة كورونا، وهو ما ساعدنا على مواصلة العملية التعليمية خلال فترة انتشار الجائحة.

وأشار وزير التربية والتعليم الي أنه حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحقيق مصلحة أبنائنا الطلاب بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي، في جميع الصفوف الدراسية، ولكي يتمكنوا من مواصلة عملية التعلم في هذه الفترة الحرجة فقد قامت الوزارة بإتاحة استخدام مصادر متنوعة للتعلم الذاتي، والتي منها "قناة مدرستنا (1)، وقناة مدرستنا (2)، وبنك المعرفة المصري، ومنصة ذاكر، ومنصة إدارة التعلم للمرحلة الثانوية، ومنصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر، وغيرها من الوسائل الرقمية".

وأكد وزير التربية والتعليم ان الوزارة أصبحت حاليًا تمتلك من الإمكانيات والقدرات التي تؤهلها إلى تصدير التجربة المصرية إلى العديد من الدول، حيث أن الوزارة استطاعت خلال العامين الماضيين إجراء 50 مليون امتحان إلكتروني.



وأضاف وزير التربية والتعليم : علينا أن نتكاتف جميعا من أجل إحداث ثورة لخدمة الطلاب، لإيقاف نزيف العقول ومن أجل مساعدة جيل كامل لم يحصل “للأسف” على التوجيه المناسب لسنوات”.

واختتم وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : “نحن نجتهد من أجل إنقاذ هذا الجيل و وضعه على الطريق الصحيح ومن أجل أن نساعدهم على مستقبل أفضل لهم ولمصرنا الحبيبة”.