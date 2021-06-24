عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صلاة الاستخارة .. كيفية أدائها وأفضل وقت لها والدعاء المأثور فيها

صلاة الاستخارة
صلاة الاستخارة

صلاة الاستخارة .. قال الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة الاستخارة هي طلب الخيرة، ومعناها: أن يطلب المسلم من ربه سبحانه وتعالى أن يختار له ما فيه الخير له في دينه ودنياه، وهي سنة لمن أراد الإقدام على أي أمر .

 

وأوضح عثمان في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: كيف أصلي صلاة الاستخارة؟ ومتى أفضل وقت لها؟ أن صلاة الاستخارة يصلي العبد ركعتين من غير الفريضة يقرأ فيهما بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وبعد الصلاة يدعو بهذا الدعاء الذي رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه ولفظه:

ولفت الى ان الدعاء هو:« اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويسمي حاجته فيقول مثلًا هذا السفر..) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر (السفر أو الزواج) شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به».

 

وأشار إلى أن أفضل وقت لها هو وقت الثلث الاخير من الليل أو قبل أن يخلد الإنسان إلى النوم، مشيرًا إلى أنه ليس بالضرورة أن يرى الشخص الذي استخار ربه رؤيا في المنام حتى يمضي في حاجته، فإن كانت خيرًا له فسييسرها الله تعالى له، وإن كانت غير ذلك فسيصرفها الله تعالى عنه ويصرفه عنها.


كيف أعرف نتيجة صلاة الاستخارة ؟


تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "كيف أعرف نتيجة صلاة الاستخارة؟".


أجاب أمين الفتوى عن السؤال قائلا إن الأصل في الاستخارة أنها لا تكون إلا فى الأشياء المباحة، فالأشياء الواجبة التى فرضها الشرع علىَّ ليس بها استخارة كالصلاة مثلا لا يجوز أن أستخير الله هل أصلى الظهر أو لا أصليه، ولا تجوز الاستخارة فى الأشياء المحرمة كشرب الخمر هل أشربه أم لا.


أضاف "شلبي" أن دائرة المباحات كالبيع والشراء والذهاب والمجيء والسفر أو عدمه، وقبول الشغل أم لا، والأشياء التى من هذا القبيل يجوز الاستخارة فيها.


وأشار "شلبي" إلى أن العلامات التى بها يعرف بها الإنسان أن هذا الأمر فيه الخير هى ميل قلبه إلى هذا الفعل، فسيدنا رسول الله قال لسيدنا أنس بن مالك: اذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه 7 مرات ثم افعل ما ينشرح صدرك إليه".


أوضح "شلبي" أنه يمكن أن يرى رؤيا صالحة تبشره أو تنهاه عن فعل الأمر، والشيخ ابن عابدين الفقيه الحنفى يقول فى حاشيته وينقل عن بعض فقهاء الأحناف أن المنقول عن بعض المشايخ أن الإنسان يتوضأ ويصلى صلاه الاستخارة ويدعو بدعائها وينام على طهارة مستقبلا القبلة فإذا راى في منامة بياضا أو خضرة فهو خير وإذا رأى سوادا أو حمرة فهو شر يجتنبه.


وأكد "شلبي" أن الغالب اننا نجد بعد الاستخارة انشراح الصدر لشيء والامور تسير بسهولة ويسر أو أرى رؤيا تدل على فعل الشيء أو تركه.

 

ما فائدة صلاة الإستخارة بعد اكتشاف سوء سلوك زوجي بعد الزواج؟ .. الإفتاء توضح

شاهد .. المفتي السابق يشرح كيفية صلاة الاستخارة

صلاة الاستخارة كيف أعرف نتيجة صلاة الاستخارة دار الإفتاء أستخير الله دعاء الاستخارة كيفية صلا ة الاستخارة

ترشيحاتنا

طلائع الجيش يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع لاعبيه

لبنان.. حكومة تصريف الأعمال تنفي مسؤوليتها عن الانهيار الاقتصادي

حقيقة انتقال نجم دفاع غزل المحلة إلى بيراميدز

بلومبرج: أمريكا قد تعود لمفاوضات فيينا مع إيران بشروط

الفنانة التونسية عائشة بن أحمد تستعرض مهارتها في الرقص الإفريقي..فيديو

بيان عاجل من مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة حول إقليم تيجراي الإثيوبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة جديدة.. سقوط عشرات القتلى في ضربة جوية بـ إثيوبيا .. تفاصيل

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

ماذا قالت.. فيديو لـ حنين حسام قادها إلى السجن 10 سنوات

ابنة محمد حلاوة تهاجم وتهدد طليقته ياسمين عبدالعزيز: بطلي أذى هنكشف حقيقتك

السيارات تحترق.. وزير الزراعة يصل إلى موقع حريق مقر الوزارة| واستمرار إخماده

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

هجوم عكس الصور.. ياسمين عبد العزيز برفقة ابنة محمد حلاوة وشقيقته ووالده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكيك بـ جوز الهند والكراميل.. خطوة بخطوة

السيارات تحترق.. وزير الزراعة يصل إلى موقع حريق مقر الوزارة| واستمرار إخماده

مخاطر تناول أدوية التخسيس على الصحة

طريقة عمل سلطة الفتوش.. خطوة بخطوة

فيديو

محمد رمضان وبلبلة .. مصريون حصلوا على التأشيرة الذهبية

عم سيد مروض تماسيح منذ 20 سنة: أتأذيت منهم بس بحبهم .. فيديو

وزير الري يتفقد المشروعات التنموية في جنوب السودان.. فيديو وصور

مصنوعة من الألماس.. ياسمين صبري تتزين بأغلى الساعات والمجوهرات

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

د. فتحي حسين يكتب: الحياة الخاصة للمواطنين.. خط أحمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ