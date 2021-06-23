الانتهاء من تشغيل وحدة رفع محطة جنيفه بالسويس وتعقيم محطة مياه فايد

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، الانتهاء من أعمال تركيب وتشغيل وحدة رفع محطة مياه مرشحه جنيفه القديمة بمحافظة السويس، والانتهاء من أعمال إحلال وتجديد الوسط الترشيحى للمرشح الاسمنتى بمحطة مياه كبريت، وتم إعادة تأهيل كساحة الروبة بالمروق، بالإضافة الي غسيل وتطهير وتعقيم مروق رقم 3 مرحلة 800 بمحطة مياه فايد الكبرى.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، اننا مستمرون في أعمال غسيل الشبكات وخزانات المياه بجميع قري ومراكز محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين

لفت الى أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وايضا يتم غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من ان المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة، وضمانا لجودة المياه المقدمة للمواطنين باعتبارها على رأس اهتمامات الشركة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لعمل التحاليل المطلوبة " الكيميائية والميكروبيولوجية" يومياً على مدار الـ24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظات إقليم القناة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

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