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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفاصيل إيرادات الأفلام المصرية في دور العرض.. ليلى علوي تتراجع.. ورامز جلال في المقدمة.. وتامر حسني يطرح أحدث أفلامه

أحمد نوتردام
أحمد نوتردام

شهد الأسبوع الماضي تفاوتا كبيرا في إيرادات الأفلام المصرية بدور العرض المختلفة، وقد واصل فيلم “أحمد نوتردام” للفنان رامز جلال التصدر، بعد طرحه في دور العرض قبل 6 أسابيع.
 

وخلال التقرير التالي نرصد بالأرقام آخر تطورات شباك التذاكر للأفلام المعروضة، فيما ينتظر أن ينعش فيلم الفنان والمطرب تامر حسني الموسم الحالي عقب طرح أحدث أفلامه
 

أحمد نوتردام


استطاع فيلم الفنان رامز جلال الجديد تحقيق أكثر من 17 مليون جنيه، ويشارك فيه بجانب رامز جلال وغادة عادل، كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف.

العمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم،  ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة".

 

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زكي فطين عبد الوهاب: تزوجت من سعاد حسني.. وهذا موقف والدتي ليلى مراد

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السيناريست لؤي السيد: "أحمد نوتردام" كُتب خصيصا للفنان رامز جلال

 

ماما حامل
 

وقد وصل فيلم “ماما حامل” إلى حوالي 3 مليون ونصف المليون بعد 3 أسابيع من انطلاقه في دور العرض، ويناقش العمل ما يمكن أن يحدث حين تصبح الأم حاملا وأبناؤها في الثلاثين من العمر، وهو موضوع مثير للاهتمام يجذب مختلف الفئات العمرية.

 

ويستهدف فيلم “ماما حامل” السوقين المصرية والخليجية، وبالنظر إلى موعد عرضه، بين العيدين، فإن فرص نجاحه كبيرة لأنه لا توجد أفلام جديدة في دور العرض خلال الفترة نفسها.

 

فيلم “ماما حامل” من بطولة بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية وسينرجى فيلمز وماجيك بينز، وتوزيع داخلي دولار فيلم وخارجي لشركة أفلام أورينت.

 

ديدو

حقق فيلم “ديدو” للفنان كريم فهمي أكثر من 13 مليون جنيه بعد وصوله إلى الاسبوع السادس في دور العرض، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.

 

وكان آخر أعمال الفنان كريم فهمى فى الدراما مسلسل “ونحب تانى ليه” مع الفنانة ياسمين عبد العزيز والذي عرض العام الماضى فى رمضان كما يشارك كريم فهمى فى فيلم السرب. 

 

ثانية واحدة


حققت الفنانة دينا الشربيني حوالي 3 ملايين جنيه بعد مرور 6 أسابيع على طرح أحدث أفلامها بعنوان “ثانية واحدة”.
 

وتدور أحداث فيلم «ثانية واحدة» في إطار رومانسي كوميدي، حول شاب يتعرف على فتاة، ويحدث لها العديد من المشاكل، حتى يتعرض هذا الشاب لحادث يقلب حياته رأسًا على عقب.

 

فيلم «ثانية واحدة» إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته بطولة دينا الشربينى ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي.

 

الشنطة


ولم يستطيع فيلم “الشنطة” أن يتجاوز حاجز الـ150 ألف جنيه خلال أسبوع عرضه الأول، وهو من تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد، شيرين، ديما الحايك، شريف الدسوقي، محمد عبدالعظيم، رضا إدريس، الطفلة بيري.

الفيلم من إنتاج شركة ماركيز هاوس وشركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي وهو من إخراج أحمد البدري.

الفنان رامز جلال بيومي فؤاد خالد الصاوي ليلى علوي محمد سلام سوسن بدر حمدي الميرغني ماما حامل

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