ضبط 3.5 طن دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء في سوهاج

شنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية أمن الإقليم، عدة حملات تموينية مُكبرة؛ لضبط الخارجين عن القانون ومُتابعة الأسعار.

وأسفرت حملة مديرية التموين بسوهاج، منذ قليل، عن ضبط 3.5 طن دقيق مخابز، بحوزة أحد التجار بقرية العنبرية بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، قبل بيعها في السوق السوداء بالإقليم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة المركز من ضبط تاجر وبحوزته 3.5 طن دقيق مخابز قبل بيعها بالسوق السوداء بالإقليم.

حُرزت الكمية المضبوطة وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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