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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لتوسعة الدائرى

إزالة العقارات المخالفة على الدائرى من أجل توسعة الطريق.. شاهد

صدى البلد

رصدت عدسة “صدى البلد” استمرار أعمال إزالة العقارات والمصانع لتوسعة الطريق الدائرى.

 

وأكد اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين، استمرار أعمال إزالة العقارات والمصانع لتوسعة الطريق الدائرى بمنطقة بير أم سلطان بمحافظة القاهرة.

 

وأوضح أن ذلك يأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية بتوجيهات من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.


وقال إن أعمال إزالة العقارات والمصانع لتوسعة الطريق الدائرى، تجري بوجود شرطة المرافق بالحي وقسم شرطة البساتين.


وأضاف أن العقار ليس مائلا وإنما يتم إزالته بشكل طبيعي وفقا للخطة الموضوعة  لإزالة العقارات لتوسعة الطريق الدائري.

 

من جانبه، قال اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إنه يتم العمل حاليا على توسعة الطريق الدائري.

 

وأضاف اللواء حسام الدين مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أن أعمال توسعة الطريق الدائرى حاليا تتم في أكثر قطاعين كانا يعانيان من كثافات مرورية عالية، وهي من بداية الأوتوستراد حتى المريوطية، ومن سعد الشاذلي حتى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

 

وأشار إلى أن الطريق الدائري يمر بأكثر 3 محافظات كثافة سكانية، وكانت الكثافة المرورية عالية جدا، لذلك كان لا بد من التدخل لحل المشكلة، وتم العمل على توسعة الطريق الدائري ليصل إلى 7 أو 8 حارات بدل 4 حارات".

 

وأردف: "سيتم إعادة تأهيل المطالع والمنازل بحيث تتناسب مع التطوير الذي يتم، وسيتم تأهيل كل المحاور العرضية بشكل جيد".

 

وأصدرت الجهات المختصة بتجهيز قوانين مرورية صارمة للسير أعلى الدائري، ومنها منع تواجد الميكروباص التي تؤدي لازدحام مرورى بجانب المواقف العشوائية والسلالم الأهلية، إضافة إلى زيادة احتمالية وقوع حوادث.

 

لذلك أكدت الحكومة عمل الأتوبيس الترددي BRT على الدائري كبديل للميكروباصات، لكن بعد الانتهاء من عملية التطوير، كما سيكون له حارة سير محددة في الطريق الدائري، وله محطات معينة ومحددة رسمية منظمة.

 

ويعتبر الطريق الدائرى أحد أهم المحاور الرئيسية التي تربط العاصمة ببعضها البعض، ما يتطلب العمل على تطويرها دائما لاتساع الأعداد المتزايدة من المركبات، إضافة إلى رفع كفاءتها، لذلك تعمل الدولة حاليا على توسيع حارته لتصل من 7 إلى 8 حارات على كل جانب.

 

 

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الدائري محافظ القاهرة الهيئة العامة للطرق والكباري توسعة الطريق الدائرى الأتوبيس الترددي

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