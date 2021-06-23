بيكسب 3000 دولار.. ما هو تطبيق Likee الذي تسبب في سجن حنين حسام

وظهرت حنين حسام تبكي في مقطع فيديو خلال الساعات الماضية، لاستجداء عطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي من متابعيها لتخفيف العقوبة عنها، لاسيما بعد صدور حكما قضائيا ضدها في قضية الاتجار بالبشر بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وكانت حنين حسام إحدى مشاهير تطبيقات الهواتف الذكية، المخصصة لإنشاء مقاطع الفيديو القصيرة، والتي ظهرت مؤخرا، كمنصات تواصل تشبه طريقة عملها تطبيق مشاركة الفيديوهات الصيني تيك توك.

ولكن على عكس الهدف الرئيسي منها، استغلت العديد من الفتيات التي استطاعت تحقيق شهرة كبيرة في الآوانة الأخيرة، من بينهم حنين حسام ومودة الأدهم، تلك التطبيقات لدعوة الأخريات من متابعيها للعمل في الدعارة، وعرض أنفسهن عبر إحدى التطبيقات على راغبي المتعة والاتفاق إلى ممارسة الرذيلة مقابل الحصول على الأموال عبر الإنترنت.

ومن خلال إحدى مقاطع الفيديو، والذي تسبب في توجيه تهمة الاتجار للبشر، قالت حنين حسام : "هتيجيبوا 100 عميل أو أكتر، هتفتحوا الكاميرا من خلال لايف، وكل اللي محتاجاه منك يكون عندك نت كويس وإضاءة كويسة، ولازم تبقى لبقة وفوق الـ18 سنة، وهتقبضي من 36 لـ 3000 دولار، من خلال تطبيق لايكي".

لذا نرصد لكم عبر السطور التالية أبرز المعلومات حول تطبيق لايكي Likee، الذي تسبب في القبض على حنين حسام.

ما هو تطبيق لايكي Likee؟



1. تطبيق لايكي Likee هو عبارة عن منصة مجانية، لإنشاء ومشاركة مقاطع فيديو قصيرة ومقرها سنغافورة.

2. يتيح تطبيق لايكي Likee لمستخدميه إنشاء ومشاركة مقاطع الفيديوهات القصيرة وتعديلها بسهولة بواسطة مجموعة متنوعة من تأثيرات الواقع المعزز على غرار تيك توك.

3. يسمح النظام الأساسي لتطبيق لايكي لمستخدميه من تسجيل الدخول إلى المنصة بواسطة حساب جوجل أو فيسبوك.

4. بلغ عدد تحميلات تطبيق لايكي Likee إلى أكثر من 100 مليون عملية تنزيل خلال فترة قصيرة من إطلاقه.

5. وصل عدد تنزيلات إصدار تطبيق لايكي Likee لهواتف أندرويد، أكثر من 500 مليون عملية تحميل عبر متجر جوجل بلاي.

6. يحتوي تطبيق لايكي Likee على أدوات تحرير والتقاط فيديوهات بمؤثرات مميزة تساهم في إنشاء مقاطع فيديو ذات جودة عالية.

7. يتوفر تطبيق لايكي Likee منذ أن تم إطلاقها عام 2017، لمنصتي أندرويد و IOS.

8. يضم تطبيق لايكي Likee آلاف الملصقات والرموز التعبيرية والفلاتر المخصصة لإضافة المئات من التأثيرات على وجه المستخدم، إلى جانب مكتبة موسيقية كبيرة.

9. يدعم تطبيق لايكي Likee خاصية التراسل النصي، كما يوفر دعما لأكثر من 20 لغة حول العالم من بينها العربية.

10. يتيح تطبيق لايكي Likee لمستخدميه التواصل مع العديد من المشاركين حول العالم، ومتابعة الأشخاص الأكثر شهرة على المنصة.