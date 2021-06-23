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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس البورصة : مستمرون فى العمل على النمو الاقتصادي لتحقيق أحلامنا وطموحاتنا

رئيس إدارة البورصة
رئيس إدارة البورصة المصرية

قال محمد فريد رئيس إدارة البورصة المصرية، إننا اليوم نقوم بعمل عرض لتوثيق ما تم من جهود ، لإعادة هيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

وأضاف محمد فريد رئيس البورصة المصرية ، خلال كلمته فى افتتاح جلسة تداول البورصة المصرية للإعلان عن الخطة الشاملة لهيكلة بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها: إننا مستمرون فى العمل سواء على مستوى التشغيل أو النمو الاقتصادي وتحقيق الأحلام.

 

وأشار رئيس إدارة البورصة المصرية إلى أن عام ٢٠٠٧ كان أول تعديل فى قواعد القيد بما يسهم بقيد أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

وأوضح أنه تم قيد أول شركة عام ٢٠١٠، لافتاً إلى أن منصة السوق ليست للتداول فقط وهى البورصة المصرية، وانما لا بد من وجود دور للشركات المقيدة، وأن تصل المعلومة بشكل صحيح للمستثمر فيما يخص للشركات الصغيرة والمتوسطة وأدائها المالى.

 

البورصة محمد فريد بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة النمو الاقتصادي الشركات الصغيرة والمتوسطة

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