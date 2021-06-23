عيونهم حمراء.. ممدوح عباس يتغني بأداء الفريق أمام المقاصة ويعاتب سيف زاهر

أشاد ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة الزمالك الأسبق بأداء الفريق أمس عقب التأهل لنصف نهائي كاس مصر



وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" همسة في أذن ابني سيف زاهر،ليس كل من يعلق على المباريات متألق أو جنرال أو عبقري، لاحظت للمرة المائة أن معلق مباراة الزمالك والمقاصة أخذ يمجد في لاعبي فريق المقاصة ومديرهم الفني بينما الزمالك بالنسبة له نكرة!أليس هناك معلقين محايدين يصفون ما أمامهم فقط أم أن الجميع عيونهم حمراء؟



وتابع :" محمد عبد الشافي ابن الزمن الجميل لكرة القدم ،سهولة الأداء وسمو الأخلاق والبعد عن الدعايات الخبيثة والخبثاء يثبت ان القضية ليست بقضية العمر بل قضية الولاء والحب.هو زملكاوي من شعر رأسه لأخمص قدميه. سلام عليك يا ابن المحلة.

وأكمل :" رجال الزمالك بالأمس اكتسبوا روح البطولة رافضين الهزيمة ولولا سوء الحظ الذي لازم بن شرقي و أحمد زيزو (والذي أرجو وأهيب بحسين لبيب أن يجدد لهمابأسرع ما يمكن) لزادت الحصيلة عن أربع أهداف.

واختتم:" الزمالك على الطريق ناسخا فكرة أن الاحتراف يعني الفلوس. تحية للرجال اللذين اثبتوا أن الزمالك لاتغيب عنه الشمس."