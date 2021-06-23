عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حرق الدهون

استشاري النباتات الطبية : يجب إتباع نظام صحى قوى لحرق الدهون

حرق الدهون
حرق الدهون

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري النباتات الطبية، إنه عندما يقوم الجسم بحرق السعرات الحرارية نتيجة تناوله للطعام، حينها يكون الجسم ثابت، والعكس صحيح.


وأضاف "غزالي" خلال حواره ببرنامج "حياتك صحتك" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن يجب مساعدة الجسم على حرق الدهون، موضحا أنه يجب عمل نظام تغذية قوى جدا من أجل ذلك.


وتابع أنه يجب تقليل تناول الطعام بدون حرمان، لافتا إلى أن أفضل شئ يساعد ذلك هو النباتات الطبية العادية.


وأشار إلى أن النباتات الطبية ذات الألياف الغذائية عندما يتم تناولها تقوم بإستخراج مادة مضادة للسرطانات، متابعا أنه ينتج من الخلايا الشاذة الموجودة بها.

 

قدم  الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، كورس الحرق الدبل الذي يحتوي على مادتين لزيادة معدل الحرق، وهما: سائل الكروم الذي يعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم، والتوت البري الذي يساعد على تفتيت الدهون داخل الجسم.


وقال خالد غزالي ، خلال لقائه مع برنامج "سفرة وطبلية" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، إن كورس الحرق الدبل يتكون من أكثر من كورس وفقاً لاختلاف الأعمار والحالات، موضحاً أن الحرق يكون حسب السن والأمراض المزمنة، وما يحدده متخصصو تغذية حتى الوصول إلى الوزن المثالي.

 

وأكد استشاري التغذية العلاجية، عدم وجود أي أعراض جانبية للكورس، لأنه يحتوي على فيتامينات ونباتات تساعد على تقوية الجسم والشعر والأظافر أيضاً، متابعا: "هذه النباتات لا تقوم بخفض الوزن فقط، ولكنها تكون مضادات للسرطان أيضاً، وذلك وفقًا لإحدى الدراسات الحديثة"، مضيفا أن الكورس الدبل يزيد من معدل حرق الدهون إلى حد كبير، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مادة تعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم.


ولفت استشاري التغذية العلاجية إلى أن الطعام السريع والسندوتشات الجاهزة تتسبب في زيادة الوزن، نتيجة حصول الجسم على معدل كبير من السعرات الحرارية.

حرق السعرات الحرارية السعرات الحرارية النباتات الطبية حرق الدهون نظام تغذية قوى

ترشيحاتنا

إجراءات مشددة داخل المطارات وعلى مصر للطيران لمواجهة كورونا.. فيديو وصور

الأضرار الناجمة للزوجة عند تعرضها لـ الاغتصاب الزوجي

يوتيوب: أشهر 10 سيارات فى العالم.. و نصيب الأسد لـ تسلا

ضبط 15 موبايل مع طلاب في لجان امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

قرار جمهوري.. تعيين محمد جاد لأثيوبيا وعمرو الشربينى سفيرا مفوضا فى قطر

طارق شوقي: ترتيب التعليم الفني والتدريب المھني المصري الـ80 من 138 دولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الأهلي .. اتجاه قوي في الكاف لتعديل موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

تحرش بـ قاصرات| اتهام جديد يواجه تميم يونس بعد الاغتصاب الزوجي

ماذا قالت.. فيديو لـ حنين حسام قادها إلى السجن 10 سنوات

بعد قنبلة الغندور .. 3 أسباب تقرب رمضان صبحي من الزمالك فى الصيف

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

قرار جمهوري بزيادة المعاشات اعتبارًا من يوليو المقبل بنسبة 13%

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر للطيران تستخدم أجهزة جديدة لتعقيم الطائرات لمواجهة كورونا.. صور

علاج جرثومة المعدة ..أسباب ظهورها وأعراضها وطرق الوقاية منها

قصف العراق.. إسرائيل تنشر وثائق استهداف مفاعل نووي بعهد صدام لأول مرة

عالم ثالث في عاصمة النور.. حديقة إيول بؤرة للمخدرات والتسول والإجرام بباريس

فيديو

ظهر واختفى.. قصة تمثال الشيطان في شوارع الإسماعيلية

عيب خلقي.. ماعز برأس قرد تثير الخوف في أسيوط

بعد الحكم عليها غيابيًا .. ماذا قالت حنين حسام لـ الرئيس السيسي؟

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

المزيد

ساحة رأي

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

د. فتحي حسين يكتب: الحياة الخاصة للمواطنين.. خط أحمر

طلعت القاضي يكتب: الأهلي بين السكون وضجيج الأزمات

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ