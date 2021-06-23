لأول مرة.. مكتب لتحصيل الرسوم لمعديات مدينة أبو سمبل في أسوان

قال العميد عبد الرحمن عامر رئيس مدينة أبوسمبل السياحى جنوب أسوان بأنه لأول مرة يشهد مشروع المعديات فى بحيرة ناصر بمدينة أبو سمبل تخصيص وإنشاء مكتب لتحصيل الرسوم، بعد أن كانت تحصل يدوياً، ولحماية ووقاية المحصلين من حرارة الشمس.

وأشار العميد عبد الرحمن بأن مدينة أبوسمبل بها معديتين تعملان على مدار اليوم من الساعة السادسة والنصف صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء، وتحمل الشاحنات والأتوبيسات بالإضافة إلى المواطنين المسافرين من مصر إلى السودان عبر الطريق البرى حيث منفذ قسطل الحدودى.

وأضاف بأن ميناء أبوسمبل يشهد يومياً سيولة مرورية وازدحام من المواطنين، وكانت هناك معاناة لمحصل الرسوم فى تحصيلها ميدانياً فى مشهد فيه نوع من المشقة والإرهاق على المحصل، كما أنه اتخذ قراراً بإنشاء وتخصيص مكتب لتحصيل الرسوم داخله وحتى يتمكن المحصل من أن يستظل تحته حماية من حرارة الشمس طوال فترات النهار.

وتابع رئيس المدينة أن أبوسمبل بأنه بالتوازى مع ذلك تشهد الفترة الحالية عملية نظافة موسعة لرفع مخلفات القمامة من الشوارع والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة السياحية، بجانب أعمال تهذيب ونظافة الحدائق من الحشائش والمخلفات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

هذا وكان قد ألتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بلجنة تضم كبار المسئولين والمتخصصين برئاسة الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية ورؤساء مجالس إدارت الجهاز التنظيمى والهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة المقاولون العرب ، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان والدكتور أسامة حمدى مستشار وزير الإسكان للمتابعة ومشروعات المرافق .

وخلال الإجتماع عرض اللواء أشرف عطية التحديات التي يشهدها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وخاصة في بؤر المشاكل بقرى مركزي نصر النوبة وكوم أمبو وأبو الريش والكرور بمركز أسوان ، والعطواني بمركز إدفو ، بجانب مناطق السد العالي شرق وعزب كيما ، بالإضافة إلي المنطقة الصناعية بالعلاقي ، فضلاً عن مشكلة إرتفاع منسوب المياه الجوفية ببعض المناطق بمدينة أسوان لإيجاد حلول سريعة وناجزة لهذه المشاكل ولاسيما في ظل معاناة مواطني ومستثمرى وزائرى المحافظة من ذلك .

مشدداً على أنه لا مجال في الفترة القادمة لأى تهاون أو تقصير أو تأخير في تنفيذ المشروعات الجارية ، وهو الذى يتطلب التنسيق العرضى والكامل بين كافة الجهات مع إعلاء المصلحة العامة فوق أي إعتبارات أو مصالح ضيقة وشخصية .

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