البورصة المصرية : كنا نعانى من ضعف معدلات تواصل الشركات مع المستثمرين

قال محمد فريد، رئيس إدارة البورصة المصرية، إن شركات الرعاية هى من تعطى الاستشارة للشركات التى تساعد على عملية النمو .

واضاف محمد فريد خلال كلمته فى افتتاح جلسة تداول البورصة المصرية للإعلان عن الخطة الشاملة لهيكلة بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها، أننا كنا نعانى من غياب الاستثمار المؤسسى وعدم نمو معدلات التداول بالصور المطلوبة .

وأشار رئيس إدارة البورصة المصرية، إلى اننا كنا نعانى من ضعف معدلات تواصل الشركات مع المستثمرين وهى كانت من أهم النقاط التى تم التركيز عليها .

وتابع رئيس إدارة البورصة المصرية، أن الوضع سابقاً للرعاه كان عبارة عن ٣٣ راعى و٢٦ منهم لم يؤيدوا اى شركة او حتى قاموا بعمل تخطية بحثية .