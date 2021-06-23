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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تستخدم أجهزة جديدة لتعقيم الطائرات لمواجهة كورونا.. صور

صورة من التعقيم
صورة من التعقيم

تواصل مصر للطيران إجراءات التعقيم والتطهير، على متن الرحلات الجوية للشركة، وذلك لمواجهة جائحة فيروس كورونا الوبائية، وفقا للمتطلبات الإرشادية وتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" باستخدام فلاتر HEPA  “واء الجسيمات عالية الكفاءة”.

وأوضحت مصر للطيران ، أنه تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى ٩٩٪ من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا.

حيث يرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي التابع لشركة مصر للطيران الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، فضلا عن توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة.

وأشار مصر للطيران، إلى أن هناك مكان مخصص على متن الطائرات لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة.

فضلا عن تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم.

جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة و معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة يتم تطهير و تعقيم جميع الطائرات المستخدمة في الحركة الجوية بعد كل رحلة "الأسطح، الأرضيات، المقاعد، النوافذ، الشاشات، دورات المياة، فلاتر التكييف.. وغيرها" بالإضافة إلى الحفاظ على مسافة آمنة بين المسافرين والعاملين وأفراد الأطقم الجوية، ويجري خصيص أحد دورات المياه لإستخدام أفراد الطاقم الجوي.

وأشار إلى أنه تم منع توزيع كافة المطبوعات والمجلات والجرائد علي متن الطائرة، فضلا عن تنظيم صعود الركاب للطائرة، للحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين وعند صعود الطائرة لتجنب الاصطفاف المتقارب.

مصر للطيران تستخدم أجهزة جديدة لتعقيم الطائرات لمواجهة كورونا

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مصر للطيران ة فيروس كورونا وس كورونا

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