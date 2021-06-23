عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال اجتماعه بوفد مجلس الوزراء..

محافظ أسوان يعلن بدء التشغيل التجريبي للتحول الرقمي

جانب من إجتماع محافظ
جانب من إجتماع محافظ أسوان بوفد مجلس الوزراء

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لحصول المواطن على الخدمات المتنوعة في أقصر وقت وبأقل جهداً ممكن، إلى جانب الإطلاع على الدليل السياحي والخريطة الاستثمارية والمشروعات الجارية، إضافة إلى طرح مطالبه واحتياجاته من خلال منظومة الشكاوى .

 

جاء ذلك أثناء اجتماعه مع وفد مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة اللواء عصام خضر مستشار مساعد رئيس الوزراء للمعلومات والأعمال ، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأيضاً المسئولين بمجلس الوزراء والمحافظة .

دجلة يرفع الطوارئ لمواجهة أسوان المصيرية بالدوري الممتاز

محافظ أسوان يشيد بالدعم الحكومي مع لجنة وزارة الإسكان

غدا.. انطلاق الدورة الخامسة من مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن محافظة أسوان قامت بخطوات سريعة لتطبيق منظومة التحول الرقمي من خلال بدء التشغيل التجريبي لأكبر مبنى للتحول الرقمي في الصعيد مجهز بأحدث التقنيات التكنولوجية والكوادر البشرية المدربة تمهيداً لإفتتاحه وهو الذى سيؤدي 82 خدمة متعددة للمواطنين ، كما أنه مربوط بـ 11 مركز تكنولوجي متطور بجميع المدن والمراكز لفصل مقدمى الخدمة عن متلقيها لأدائها في أسرع وقت وللحد من الفساد الإداري .

 

مؤكداً على أهمية التكامل في تطبيق رؤية التحول الرقمي بربط جميع الجهات على المنظومة لمنع التضارب في البيانات ولسرعة تقديم الخدمات ، مع أداء دور الإستعلام الفوري للتأكد من مدى إستحقاق المواطن للخدمة .

 

ومن جابنها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم الإنتهاء من مرحلة التجهيز الشامل لمبنى التحول الرقمى بالديوان العام ، مع بدأ الإستعداد للتشغيل على البرمجيات والمنظومات القومية، بالإضافة إلى تنفيذ البرامج التدريبية المتنوعة على تطبيقات التحول الرقمي بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتوطين تطبيق الذاكرة المؤسسية التي تضم 11 مكون ، بجانب تطوير البوابة الإلكترونية الخاصة بالمحافظة .

 

ولفتت إلي أن هذه المنظومة تقوم بتوفير مجموعة من الخدمات الإلكترونية للعاملين داخل النظام بمختلف مستوياتهم الوظيفية بما يسمح بالتحاور والمراسلة الإلكترونية والربط الإلكتروني بين إدارات الديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات ، علاوة على وضع الخدمات المقدمة من التحول الرقمي وتطبيقات الموبايل على البوابة وربط المراكز التكنولوجية الرئيسية والمصغرة على مستوى المحافظة .

 

وكان التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بلجنة تضم كبار المسئولين والمتخصصين برئاسة الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية ورؤساء مجالس إدارت الجهاز التنظيمى .

DSC_9862
DSC_9862
DSC_9866
DSC_9866
DSC_9868
DSC_9868
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية التحول الرقمي مجلس الوزراء اخبار مجلس الوزراء

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يشيد بالدعم الحكومي مع لجنة وزارة الإسكان

غدا.. انطلاق الدورة الخامسة من مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة

ترشيحاتنا

إجراءات مشددة داخل المطارات وعلى مصر للطيران لمواجهة كورونا.. فيديو وصور

الأضرار الناجمة للزوجة عند تعرضها لـ الاغتصاب الزوجي

يوتيوب: أشهر 10 سيارات فى العالم.. و نصيب الأسد لـ تسلا

ضبط 15 موبايل مع طلاب في لجان امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

قرار جمهوري.. تعيين محمد جاد لأثيوبيا وعمرو الشربينى سفيرا مفوضا فى قطر

طارق شوقي: ترتيب التعليم الفني والتدريب المھني المصري الـ80 من 138 دولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الأهلي .. اتجاه قوي في الكاف لتعديل موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

تحرش بـ قاصرات| اتهام جديد يواجه تميم يونس بعد الاغتصاب الزوجي

ماذا قالت.. فيديو لـ حنين حسام قادها إلى السجن 10 سنوات

بعد قنبلة الغندور .. 3 أسباب تقرب رمضان صبحي من الزمالك فى الصيف

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

قرار جمهوري بزيادة المعاشات اعتبارًا من يوليو المقبل بنسبة 13%

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر للطيران تستخدم أجهزة جديدة لتعقيم الطائرات لمواجهة كورونا.. صور

علاج جرثومة المعدة ..أسباب ظهورها وأعراضها وطرق الوقاية منها

قصف العراق.. إسرائيل تنشر وثائق استهداف مفاعل نووي بعهد صدام لأول مرة

عالم ثالث في عاصمة النور.. حديقة إيول بؤرة للمخدرات والتسول والإجرام بباريس

فيديو

ظهر واختفى.. قصة تمثال الشيطان في شوارع الإسماعيلية

عيب خلقي.. ماعز برأس قرد تثير الخوف في أسيوط

بعد الحكم عليها غيابيًا .. ماذا قالت حنين حسام لـ الرئيس السيسي؟

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

المزيد

ساحة رأي

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

د. فتحي حسين يكتب: الحياة الخاصة للمواطنين.. خط أحمر

طلعت القاضي يكتب: الأهلي بين السكون وضجيج الأزمات

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ