محافظ أسوان يعلن بدء التشغيل التجريبي للتحول الرقمي

خلال اجتماعه بوفد مجلس الوزراء..

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لحصول المواطن على الخدمات المتنوعة في أقصر وقت وبأقل جهداً ممكن، إلى جانب الإطلاع على الدليل السياحي والخريطة الاستثمارية والمشروعات الجارية، إضافة إلى طرح مطالبه واحتياجاته من خلال منظومة الشكاوى .

جاء ذلك أثناء اجتماعه مع وفد مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة اللواء عصام خضر مستشار مساعد رئيس الوزراء للمعلومات والأعمال ، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأيضاً المسئولين بمجلس الوزراء والمحافظة .

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن محافظة أسوان قامت بخطوات سريعة لتطبيق منظومة التحول الرقمي من خلال بدء التشغيل التجريبي لأكبر مبنى للتحول الرقمي في الصعيد مجهز بأحدث التقنيات التكنولوجية والكوادر البشرية المدربة تمهيداً لإفتتاحه وهو الذى سيؤدي 82 خدمة متعددة للمواطنين ، كما أنه مربوط بـ 11 مركز تكنولوجي متطور بجميع المدن والمراكز لفصل مقدمى الخدمة عن متلقيها لأدائها في أسرع وقت وللحد من الفساد الإداري .

مؤكداً على أهمية التكامل في تطبيق رؤية التحول الرقمي بربط جميع الجهات على المنظومة لمنع التضارب في البيانات ولسرعة تقديم الخدمات ، مع أداء دور الإستعلام الفوري للتأكد من مدى إستحقاق المواطن للخدمة .

ومن جابنها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم الإنتهاء من مرحلة التجهيز الشامل لمبنى التحول الرقمى بالديوان العام ، مع بدأ الإستعداد للتشغيل على البرمجيات والمنظومات القومية، بالإضافة إلى تنفيذ البرامج التدريبية المتنوعة على تطبيقات التحول الرقمي بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتوطين تطبيق الذاكرة المؤسسية التي تضم 11 مكون ، بجانب تطوير البوابة الإلكترونية الخاصة بالمحافظة .

ولفتت إلي أن هذه المنظومة تقوم بتوفير مجموعة من الخدمات الإلكترونية للعاملين داخل النظام بمختلف مستوياتهم الوظيفية بما يسمح بالتحاور والمراسلة الإلكترونية والربط الإلكتروني بين إدارات الديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات ، علاوة على وضع الخدمات المقدمة من التحول الرقمي وتطبيقات الموبايل على البوابة وربط المراكز التكنولوجية الرئيسية والمصغرة على مستوى المحافظة .

وكان التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بلجنة تضم كبار المسئولين والمتخصصين برئاسة الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية ورؤساء مجالس إدارت الجهاز التنظيمى .

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