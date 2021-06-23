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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضبط 15 موبايل مع طلاب في لجان امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أدى 733 ألف 332 طالب/طالبة ب الدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان فى 100 مادة (93مادة فترة أولى و7 مواد فترة ثانية)، داخل 3111 لجنة في رابع أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2021/2020.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الرابع سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتفقد الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية و هاشم علي جامع نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، انتظام سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، حيث تفقدوا عدد من اللجان وهي (لجنة السلام التجارية بنات – لجنة السادات الصناعية بنين– لجنة القاهرة الفنية المتقدمة النسجية، حيث تم الإشادة برئيس لجنة مدرسة القاهرة الفنية المتقدمة النسجية المهندس مصطفي رجب توفيق وذلك لإتباعه كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية وتنفيذها بدقة وحزم، كما تم الاطمئنان على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس، ومتابعة توفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، بوجود بعض المخالفات تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي من مذكرات والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول حيث تم ظبط (عدد 15 من التليفونات المحمولة بحوزة الطلاب) وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واستدعاء الشئون القانونية لإعمال شئونها حيال تلك الحالات.

يذكر أن امتحانات الدور الأول تشهد إجراء الامتحانات في عدد (1431) مادة امتحانية يتم أداؤها في (3111) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بإجمالي عدد طلاب (816948)، بمشاركة (212951) ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.

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ضبط 15 موبايل مع طلاب في لجان امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

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