طريقة عمل سلطة الفتوش.. خطوة بخطوة

تعد سلطة الفتوش من السلطات العربية الشهيرة، ويفضل العديد من الأشخاص تناولها بجانب الطعام، ويمكن إعدادها في المنزل بالكثير من الوثفات السهلة والشهية.

وإليكم طريقة عمل سلطة الفتوش للشيف مروة مهنى..

مقادير سلطة الفتوش



خيار

حزمة بقدونس

2 فص ثوم مفروم

2 ليمونة

حزمة نعناع طازج

¼ بصل احمر

3 طماطم

2 ملعقة دقة زعتر

ملح

سماق

زيت زيتون

خبز شامى محمص



طريقة تحضير سلطة الفتوش



* تخلط جميع المكونات، وتقدم باردة

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مقادير الفتوش



عصير ليمونة

نصف كوب زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة نعناع جاف

2 ملعقة كبيرة دبس رمان

3 ثمرة طماطم مكعبات وسط

2 ثمرة خيار مكعبات وسط

نصف ثمرة خس كابوتشا

بصلة بيضاء

مكعبات خبز شامي محمر

ليمون أضاليا شرائح



طريقة تحضير الفتوش



* تخلط الطماطم والخيار والخس والبصل في طبق التقديم

* يخلط عصير الطماطم والثوم والخل والنعناع ويضاف الخليط على الوجه

* يزين الوجه بالخبز ويرش بدبس الرمان وزيت الزيتون ويقدم