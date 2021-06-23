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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الفلوس مش كل حاجة..

آراء جماهير الأهلي في انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

صدى البلد

بعد تداول أنباء عن انتقال رمضان صبحي لنادى الزمالك ، رصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم الأربعاء آراء جماهير النادي الأهلي فى انتقاله، وهل سيتحسن أداء رمضان صبحي فى حال انتقاله.

 

قال محمد أحمد إن رمضان صبحي اختار الرحيل عن الأهلي على الرغم من معرفته بحجم النادي الأهلي و بطولاته، أما عن مستواه فيتوقع أحمد أنه من الممكن يتحسن فى نادي الزمالك نظرا لجماهيريته.

 

وعلق خالد عبد الرحمن قائلاً إن رمضان صبحي رأى طموحه فى بيراميدز ولا يتوقع رحيله عنها، وإذا أراد الانتقال لناد آخر فالأفضل له الاحتراف لأنه ليس هناك أفضل من الأهلي فى مصر.

 

واستكمل كريم عبد الله أن رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز خسر جماهير النادي الأهلي ، وانتقاله إلى ناد  آخر لا يمثل شيئا لجماهير الأهلى، وأضاف أنه من المتوقع أن يحسن من أدائه فى حال انتقاله للزمالك نظرا لجمهور الزمالك العريق.

 

يذكر أن رفض مسئولي الزمالك التطرق لفكرة التقدم بعرض مالي لبيراميدز للتعاقد مع رمضان صبحي  ، نجم الفريق السماوى والمنتخبين الأول والأولمبي لارتفاع المقابل المادى الذى انتقل به من هيدرسفيلد الإنجليزى إلى بيراميدز والبالغ قرابة 4.5 مليون يورو مع راتب سنوي يصل إلى 40 مليون جنيه سنويا بعدما وقع عقدا لمدة 5 سنوات مع الفريق السماوى فى سبتمبر 2020.

 

واعتبر مسئولو الزمالك أن ملف التجديد للدولى المغربى أشرف بن شرقى وبقية نجوم الفريق طارق حامد وأحمد سيد زيزو ومحمد أبوجبل ومحمد أوناجم ومصطفى فتحى ورزاق سيسيه فى مقدمة أولوياتهم  فى الوقت الحالى وأن الكلام عن إبرام صفقة جماهيرية ليس فى الحسابات بقدر الحفاظ على قوام الزمالك الأساسى.

 

كما يأتى رفض مسئولى الزمالك التطرق لإبرام صفقة رمضان صبحى، المقابل المالى الكبير الذى قد يكلف الخزينة البيضاء كثيرا وهو ما تسبب فى عدم القدرة على تلبية طلبات الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الذى طلب الحصول على قرابة 50 مليون جنيه فى الموسم الواحد لتجديد عقده مع القلعة البيضاء.

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